Elden Ring, una valanga di video ci mostrano l’open world e gli NPC

Elden Ring si avvicina sempre di più, e con lui si attenua il desiderio dei giocatori di perdersi nel mondo fantasy creato da Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin.

L’hype verso il nuovo soulslike di FromSoftware è davvero alto, specie per il fatto che il papà di Dark Souls ha definito la sua nuova creazione come «il gioco perfetto».

Questo, sebbene lo stesso Miyazaki ha da poco ammesso che probabilmente non lo giocherà, per dei motivi tutt’altro che stupidi o scontati.

Ora, dopo gli spoiler di qualche settimana fa, sono emersi alcuni interessanti video decisamente più “soft”, in grado di farci avere un’idea sul mondo di gioco e sui suoi abitanti.

Come riportato da DSO Gaming, lo youtuber Xolara ha condiviso quattro video inediti del gioco, mostrando più di 20 minuti di nuovi contenuti gameplay di Elden Ring.

Questi video provengono dall’ultimo Closed Network Test del gioco e mostrano, oltre all‘open world che andremo ad esplorare, anche alcuni dei suoi NPC.

Poco sotto, i quattro filmati in questione: inutile dire che vi suggeriamo caldamente di non premere play nel caso in cui non volete rovinarvi la sorpresa con piccoli spoiler (nulla di così grave, in ogni caso).

Chiaramente, ci riserviamo il diritto di provare il gioco con mano prima di farci un’idea – anche solo sommaria – di ciò che ci aspetta.

Elden Ring promette infatti di essere un’esperienza molto impegnativa, ma contenente anche la brutalità tipica dei giochi targati FromSoftware.

