Elden Ring, un nuovo glitch fa scappare Torrente per sempre, ed è triste

In Elden Ring è stata introdotta una feature inedita per i soulslike, ovvero quella di poter cavalcare in giro per la mappa con un destriero, il fido Torrente.

Il titolo, che trovate su Amazon, ha infatti introdotto per la prima volta delle dinamiche open world nelle rodatissime dinamiche dei giochi From Software.

Proprio per questo motivo Elden Ring è anche un gioco più lungo dei suoi predecessori, anche se c’è chi riesce a finirlo in una pausa caffé, più o meno.

E c’è chi fa di peggio, battendo un record del mondo che non potrà non farvi sentire umiliati delle vostre prestazioni in gioco.

Come succede in molti open world di ultima generazione, anche in Elden Ring il “mezzo di trasporto” può essere richiamato a piacimento.

Ma Torrente è anche un ottimo alleato per l’esplorazione, grazie alla sua capacità di fare dei grandi salti e volare grazie alle correnti ascensionali.

Si potrebbe dire che Torrente sia un fido alleato, il migliore amico di ogni giocatore. Ma è davvero così?

Chiedetelo a DogWoofWoof22, utente di Reddit che, in momento di Elden Ring come un altro, si è ritrovato Torrente in fuga per sempre:

Si tratta di un glitch che, stando alla community che riporta esperienze simili, si verifica quando si attiva un luogo di grazia mentre si è in sella a Torrente.

L’unica soluzione, in questi casi, è salvare la partita e riavviare il gioco. In questo caso potete stare tranquilli, Torrente ritornerà al vostro fianco per sconfiggere i peggiori boss del gioco.

Bug del genere rovinano sicuramente l’esperienza, e l’umore. Ma questo è meglio o peggio del bug che fa evocare le Rune in posti irraggiungibili? A voi la scelta.

Chissà cosa ne pensa Fuffi di questo glitch di Elden Ring. Proprio quella Fuffi, che si è rivelata essere una grande fan del soulslike.