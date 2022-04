Elden Ring, il nuovo incredibile record del mondo vi farà sentire “umiliati”

Sebbene Elden Ring, se giocato in condizioni normali, sia considerato uno dei videogiochi più difficili e longevi lanciati negli ultimi anni, la community ha già avuto modo di dimostrare che il nuovo soulslike può essere finito in tempi estremamente corti.

Il capolavoro realizzato da FromSoftware (di cui potete acquistare la Launch Edition in offerta su Amazon) spinge infatti i suoi giocatori ad esplorare e perdersi nel bellissimo Interregno, ma abusando alcune meccaniche di gioco è possibile superare l’impresa quasi all’istante.

Proprio pochi giorni fa vi narravamo infatti dell’impresa di un noto speedrunner, che era riuscito a completarlo nel tempo di una pausa caffè: in queste ore il giocatore è però riuscito a superarsi nuovamente, battendo il gioco addirittura in meno di 10 minuti.

È la prima volta che Elden Ring viene battuto in così poco tempo: si tratta non solo di un risultato che fino a poco tempo fa sembrava addirittura inimmaginabile, ma di un nuovo incredibile record del mondo.

Lo speedrunner Distortion2 è infatti riuscito a completare il gioco in soli 8 minuti e 56 secondi, un risultato reso possibile grazie a un glitch che ormai è diventato indispensabile per queste run.

Si tratta dello ZipGlitch, un bug che consente a tutti gli effetti di saltare tantissime fasi fondamentali del gioco, arrivando così il prima possibile nelle aree più avanzate dell’Interregno.

Potete osservare l’impressionante nuovo record del mondo di Elden Ring nel video pubblicato da Distortion2, che vi riproporremo di seguito:

Lo speedrunner ha già annunciato di non avere alcuna intenzione di fermarsi e di voler migliorare ancora un tempo che appare già quasi imbattibile: dopo essere stato il primo utente a finirlo in meno di 10 minuti, adesso Distortion2 vuole anche raggiungere il record della run sub 7 minutes.

Chissà quanto tempo ci vorrà per battere questo nuovo record del mondo, sempre ammesso che sia effettivamente possibile riuscirci: non possiamo che augurare buona fortuna a tutti coloro che tenteranno di diventare i più veloci Senzaluce al mondo.

Per chi volesse riuscire a completare l’avventura velocemente senza alcun trucco, non possiamo invece che raccomandarvi di avere molta pazienza: la fretta potrebbe esservi decisamente fatale.

Elden Ring ha davvero conquistato il cuore di milioni di videogiocatori, che hanno iniziato ad immaginarlo anche in una bellissima versione 2D: chissà se un giorno potrà diventare davvero realtà.