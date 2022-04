Elden Ring incontra Animal Crossing, più o meno

Elden Ring è senza dubbio uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi mesi, anche grazie alla passione infusa dai fan, in grado di dare vita a creazioni realmente sorprendenti.

Il capolavoro di FromSoftware e Bandai Namco (di cui potete acquistare la Launch Edition in offerta su Amazon) è infatti stato al centro di mod e omaggi di vario genere.

C’è chi ha deciso di realizzare la sua versione di Snake da Metal Gear Solid all’interno del gioco, per un risultato davvero notevole.

Senza contare che c’è anche chi ha incluso il Dio del Tuono, Thor, all’interno di Elden Ring, portando così tutta la potenza dell’eroe norreno nel gioco. Ora, però, qualcuno ha deciso di “fondere” il souls campione di incassi con un big Nintendo: Animal Crossing.

Come riportato anche da Twinfinite, lo youtuber Wooden Turtle ha creato una sorprendente animazione che innesta Isabelle nell’Interregno di Elden Ring.

Nonostante sia sicuramente un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, dotato anche di un carattere forte e davvero temerario, neppure Isabelle può nulla contro i boss del gioco, venendo rapidamente sconfitta.

Trovate il sorprendente filmato nel player sottostante.

In un impeto di frustrazione, vediamo poi Isabelle lanciare il suo controller contro la TV in preda alla rabbia, scegliendo di abbandonare il soulslike e dedicarsi poi a un titolo ben più rilassante: Super Smash Bros. Ultimate.

Tornando seri, più o meno, uno speedrunner è riuscito a completare Elden Ring nel tempo di una pausa caffè, per un risultato davvero incredibile.

Ma non solo: la fretta può essere un nemico piuttosto letale per ogni Senzaluce, come testimoniato da un video che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Infine, parlando ancora di creazioni di un certo livello, pochi giorni fa altri fan hanno immaginato il capolavoro di From anche in una bellissima versione 2D, che vorrete giocare prima di subito.