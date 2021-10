Elden Ring, arriva una nuova (e piacevole) conferma

Elden Ring è il nuovo soulslike di FromSoftware, un gioco che ogni fan del genere sta aspettando a braccia aperte ormai da troppo tempo.

Quello che è il vero erede di Dark Souls non è apparso durante l’ultimo Tokyo Game Show, ma a quanto pare in questi giorni stanno emergendo dettagli di una certa importanza.

Del resto il gioco ha da subito attirato l’attenzione degli appassionati per via dell’annunciata collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, anche se pare esser stato coinvolto meno del previsto.

Come nuovamente ribadito poche ore fa, il titolo presterà particolare attenzione all’esplorazione dei livelli, cercando di non far perdere ai giocatori nemmeno un mini-dungeon.

Ora, come segnalato anche su ResetEra, Elden Ring ha ora ricevuto il primo rating ufficiale direttamente dalla Corea, il quale toglie un primo – ma fondamentale – dubbio a tutti i fan.

Il gioco è stato infatti etichettato come un gioco vietato ai minori di 18 anni, cosa questa che rassicura sul fatto che i giocatori avranno tra le mani un soulslike crudo e sanguinoso come da tradizione, magari con una storia matura a fare da corredo.

Se tutto andrà come deve andare, il gioco riceverà il rating “Mature” per quanto riguarda il mercato americano, oltre al PEGI 18 per quanto concerne invece il mercato nostrano.

Poco sotto, lo screen che conferma la notizia:

Il timore di avere un gioco più “leggero” era emerso dopo che Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha svelato che l’intenzione del team è quella di rendere Elden Ring più accessibile a tutti.

Vero anche che FromSoftware ha già avvertito che una feature sarà assente dalla versione PS5 del gioco, nonostante non ci sia da gridare allo scandalo.