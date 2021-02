Elden Ring, trailer in arrivo? Spunta una classificazione PEGI sul sito

Aggiornamento ore 17.04: Il portale Gaming Route sottolineava come la classificazione PEGI 16 non fosse mai stata presente sul sito ufficiale di Bandai Namco Asia: tuttavia questo accadeva solo perché, utilizzando la Wayback Machine, il video di annuncio dove veniva mostrata questa indicazione non riusciva a caricarsi correttamente.

La classificazione PEGI 16 è stata dunque sempre presente sulla pagina ufficiale di Elden Ring.

Articolo originale: Sono ormai diversi mesi che i giocatori aspettano nuove notizie su Elden Ring, il nuovo misterioso titolo dei From Software.

L’annuncio iniziale è ormai risalente a due anni fa, col titolo che da allora è praticamente sparito dai radar.

Forse però le cose stanno per cambiare e, stando agli ultimi indizi, potrebbe presto arrivare un nuovo trailer.

Come riporta infatti Gaming Route, il sito ufficiale di Bandai Namco Asia è stato appena aggiornato con un’informazione molto particolare.

Viene infatti riportata la classificazione PEGI provvisoria del titolo, indicativa per il mercato europeo.

In questo caso sembrerebbe che Elden Ring abbia ricevuto una valutazione PEGI 16, il che indicherebbe il titolo come adatto ad una fascia di giocatori che va dai 16 anni in su.

La classificazione provvisoria di Elden Ring

Trattandosi di una valutazione provvisoria, se proverete a cercare Elden Ring nel sito ufficiale di PEGI non troverete alcuna informazione.

La classificazione è stata aggiunta solo ora nella pagina web del gioco, il che farebbe suggerire l’arrivo di nuove informazioni a breve e, molto probabilmente, un nuovo trailer.

Non è infatti insolito ricevere una valutazione PEGI provvisoria al solo fine di mostrare trailer di gioco, in attesa che il titolo venga ultimato e che possa dunque essere classificato in maniera definitiva.

Considerando che già un altro giornalista del settore aveva anticipato nei giorni scorsi che «presto» sarebbero arrivate nuove notizie, diremmo che adesso è sicuramente arrivato il momento di tenere gli occhi aperti.

Nel frattempo, From Software aveva già provato a rassicurare i fan, promettendo di lavorare per mantenere il gioco ad alti standard.

In attesa che possa arrivare il prossimo grande trailer di Elden Ring, sono recentemente spuntati dei bozzetti online riguardanti la prima presentazione del soulslike, che ci mostrano interessantissimi concept art.