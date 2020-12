Elden Ring, lavori in corso: messaggio da From Software per i fan in attesa

È ormai da diverso tempo che Elden Ring è sparito dietro una coltre di silenzio, con From Software assorbita dai lavori in corso sulla sua prossima opera, dopo il successo ottenuto dal suo Sekiro: Shadows Die Twice nel 2019.

Il gioco, che vedrà la collaborazione dello scrittore George R. R. Martin per la scrittura del suo scenario (se il nome non vi suona nuovo, è l’autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui è stata tratta la serie HBO Il Trono di Spade), è stato a suo modo presente ai The Game Awards di inizio mese, quando è stato votato come il più atteso tra quelli attualmente in lavorazione.

Elden Ring

A tal proposito, attraverso il suo addetto alle comunicazioni il team di Hidetaka Miyazaki ha voluto diffondere un messaggio per i fan, ringraziandoli per il loro supporto e promettendo di mantenersi sui suoi alti standard proprio grazie al loro affetto.

Come leggiamo:

I nostri più sentiti grazie vanno a tutti coloro che hanno votato per Elden Ring ai The Game Awards, a tutti quelli che continuano a supportarci. Grazie a coloro che giocano i nostri giochi e che continuano a spronarci a mantenere i nostri alti standard, possiamo andare avanti con lo sviluppo imperterriti e altamente motivati. Grazie. Sembra che il mondo non si rimetterà a posto ancora per un po’, prendetevi cura di voi stessi e godetevi Capodanno in buono spirito e con buona salute. Ci vediamo nel 2021.

Nei commenti, qualcuno degli appassionati si domanda il perché di questo prolungato silenzio e chiede di poter almeno avere un piccolo assaggio dal gioco, ma qualcun altro gli scrive «ti ricordi di Cyberpunk 2077?», invitandolo a lasciare agli sviluppatori tutto il tempo di cui avranno bisogno per rendere Elden Ring il titolo che hanno immaginato.

Nei giorni scorsi si sono diffuse delle indiscrezioni che hanno individuato la possibile data in cui vedremo delle novità per il gioco, ma staremo a vedere se si tratterà solo di voci o se ci sarà dietro qualcosa di più concreto.