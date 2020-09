Elden Ring è sparito? Sì, ma sarà il gioco più grande di FromSoftware

Elden Ring è l’attesissimo videogioco targato FromSoftware e sviluppato in collaborazione con lo scrittore dei romanzi de Il Trono di Spade, George R.R. Martin, autore della serie di romanzi A Song of Ice and Fire, da cui è stata tratta la serie TV di Game of Thrones.

Da mesi (o sarebbe meglio parlare di anni) il gioco è completamente sparito dai radar, lasciando i fan in trepidante attesa con un pugno di mosche oltre che di una manciata di informazioni rilasciate col contagocce.

Certo, l’annuncio di Demon’s Souls su PS5 ha sicuramente catalizzato l’attenzione di chi cerca un soulslike entro la fine del 2020, ma è anche vero che il progetto originale di FromSoftware promette in ogni caso di fare scintille, in tutti i sensi.

Una delle poche immagini di Elden Ring.

Ora, nel corso di un’intervista al 23imo Japan Media Arts Festival, il director Hidetaka Miyazaki si è lasciato scappare nuovi dettagli sul progetto ancora avvolto nel mistero.

Fondamentalmente, decido prima gli elementi tematici del gioco per sviluppare il tema principale e la visione del mondo di gioco. In questo momento stiamo lavorando a un titolo chiamato Elden Ring, si tratta del progetto più ampio e profondo a cui abbia mai lavorato. Che sia storia o mitologia, l’obiettivo è provare a fondere questi due elementi da sempre contrapposti.

Insomma, Miyazaki ha definito il suo prossimo progetto come il più grande a cui l’ormai celebre creatore di Dark Souls abbia mai preso parte. Cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente grandi cose (e tanti You Died), questo è certo.

Senza dubbio, la speranza è che il gioco faccia finalmente capolino, magari in occasione dei prossimi The Game Awards 2020 annunciati per il mese di dicembre di quest’anno. Il soulslike vedrà la collaborazione di Yuka Kitamura, compositore che ha curato la colonna sonora di giochi come Bloodborne.

Elden Ring era stato annunciato originariamente durante la conferenza Xbox dell’E3 2019 ed era atteso durante il 2020 su PC, PS4 e One (con molta probabilità ora vedrà la luce anche su PS5 e Xbox Series X|S).