Elden Ring su PS5 potrebbe mancare di una feature (ma un’altra c’è)

Elden Ring è il nuovo e attesissimo soulslike in uscita durante le prime settimane del prossimo anno, un gioco che è già culto prima ancora di uscita.

Il gioco, dai creatori di Sekiro Shadows Die Twice, ha anche ricevuto un premio alla Gamescom Opening Night Live senza neppure mostrarsi in un nuovi video gameplay.

Dopotutto, avevamo già scoperto diverse cose del titolo di FromSoftware in occasione della Summer Game Fest, rimanendo sorpresi.

Senza contare che nelle settimane successive sono emersi ulteriori dettagli da non sottovalutare, in grado di accrescere l’hype a livelli fuori scala.

Ora, è emersa la notizia che su PS5 il gioco prodotto da Bandai Namco supporterà il feedback tattile del controller DualSense, ma non l’audio 3D.

La notizia arriva dal sito UnGeek (via PSU), il quale avrebbe ottenuto l’informazione da Yasuhiro Kitao, responsabile marketing e produzione di FromSoftware.

Alla domanda circa quali funzionalità di PS5 utilizzerà Elden Ring, Kitao ha dichiarato:

Al momento non stiamo considerando l’audio 3D, ma stiamo cercando modi per implementare il feedback tattile del controller DualSense.

Anche se l’assenza dell’audio 3D potrebbe essere un problema, non è da escludere che la feature possa essere innestata dopo il lancio del gioco, come semplice aggiornamento scaricabile, oppure che From ci ripensi e la includa al Day One.

Fortunatamente, la conferma al supporto per il feedback tattile del controller DualSense è sicuramente un proverbiale sospiro di sollievo, visto che si tratta di uno degli aspetti migliori della next-gen di PS5.

Il fatto che molti sviluppatori di terze parti, tra cui FromSoftware, stiano cercando di implementare le funzionalità del pad, rassicura su ciò che potremo vedere (e in questo caso, toccare) in futuro.

