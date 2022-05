Elden Ring sta per diventare un party game, grazie ad una nuova mod

Che vi piaccia o no, Elden Ring è il gioco più chiacchierato degli ultimi tempi e difficilmente scomparirà presto, soprattutto grazie alle mod.

Il titolo di From Software, che potete recuperare su Amazon, è stato trasformato nei modi più impensabili grazie al lavoro dei modder.

C’è stato chi ha voluto inserire Star Wars all’interno di Elden Ring, creando la possibilità di poter impersonare Darth Vader all’interno dell’Interregno.

I più lungimiranti hanno invece chiuso un cerchio con Berserk, il manga di Kentaro Miura, portando Gatsu all’interno del mondo del soulslike di From Software.

Di mod di Elden Ring se ne sono viste tante, e c’è chi ha voluto potenziare ulteriormente il comparto multiplayer del gioco.

Come sapete si possono invadere i mondi degli altri giocatori, così come affrontare l’avventura in co-op. A qualcuno non basta, e vuole rendere il soulslike un vero party game.

Come riporta IGN US, c’è un modder che sta sviluppando una modifica per consentire ad Elden Ring di supportare la co-op a quattro giocatori.

Sebbene il gioco supporti organicamente la cooperativa a tre giocatori, si ha perlopiù un’esperienza fugace destinata a combattimenti contro i boss una tantum. Una mod dell’utente LukeYui mostra, su YouTube, i giocatori che vengono evocati dal primo sito di grazia, i quali possono rimanere quanto vogliono.

I giocatori evocati possono rimanere anche dopo la morte dell’host, mentre il giocatore sconfitto diventa uno spettatore. Normalmente, i giocatori che vengono sconfitti in un mondo tornano nel proprio.

La mod gestisce anche tutte le limitazioni del normale multiplayer di Elden Ring. Tutti i giocatori possono evocare le cavalcature, il fuoco amico può anche essere attivato per entrare in una classica modalità PvP. Gli oggetti rilasciati dai boss verranno applicati a tutti i giocatori, i progressi sono condivisi e altro ancora.

La beta inizia il 27 maggio, ma LukeYui non ha fornito alcuna indicazione su quanto durerà o quando sarà la data di rilascio ufficiale della mod.

Chissà che, anche con questa mod, non vedremo delle morti altrettanto epiche nel PvP di Elden Ring.

Nel frattempo, qualcuno ha scoperto che l’ultimo titolo di From Software doveva avere una feature molto importante, presente in Dark Souls, ma che è stata tagliata.