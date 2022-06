Elden Ring, scovato un dettaglio del gioco “senza senso”

Elden Ring è un gioco davvero bellissimo, sebbene a quanto pare qualcuno si sia accorto che nel gioco è presente un particolare dettaglio senza alcun senso logico.

Se infatti ci sono appassionati così maniacali al punto di arrivare a prendere nota di tutti i game over occorsi durante l’avventura, qualcuno ha ora scovato qualcosa di più interessante.

Come riportato anche da Game Informer, infatti, i testi delle canzoni di Elden Ring sono a quanto pare delle parole alla rinfusa.

Specie durante le boss fight, le melodie corali aggiungono sicuramente un po’ di epicità al tutto, tanto che in molti hanno pensato che questi brani contengano testi che parlano di gesta eroiche: a quanto pare non è così.

A quanto pare, infatti, i testi della maggior parte delle tracce musicali di Elden Ring sono completamente privi di significato.

L’utente di Reddit Magister Organi, un giovane videgiocatore che studia latino, ha infatti tentato di tradurre i brani del gioco, ma con scarsi risultati.

Organi ha infatti confermato che la maggior parte dei testi sono incomprensibili e pare che abbia anche contattato un produttore musicale di Elden Ring per verificare la sua scoperta.

«Sono uno studente di latino e ho studiato tutte le canzoni corali di Elden Ring», scrive Organi sul subreddit PlayStation 5.

E ancora, «ho contattato alcuni produttori musicali che hanno lavorato a Elden Ring e mi hanno confermato che il 99% dei testi del gioco non sono in nessuna lingua e non hanno alcun significato».

