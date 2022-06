Elden Ring, qualcuno ha deciso di contare le morti (e sono parecchie)

Elden Ring è un gioco bellissimo pieno di boss davvero ostici, tanto che il game over è sempre dietro l’angolo: ora, un giocatore ha deciso di appuntare tutte le volte che è morto con ogni boss del gioco.

Il gioco di From (che potete trovare ancora su Amazon a ottimo prezzo) è diventato col tempo sinonimo di grande difficoltà.

E se qualcuno è in grado di battere il boss finale in appena 30 secondi, è pur vero che il titolo non è certo una passeggiata di salute.

Ora, mentre la percentuale di Trofei di Platino conquistata dai giocatori di Elden Ring si è rivelata sorprendentemente elevata, un fan ha deciso di fregarsene e prendere nota di tutte le sue morti.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sui boss e la trama di Elden Ring. Proseguite solo ed esclusivamente se avete giocato al titolo FromSoftware nella sua interezza.

Come riportato da Game Rant, un giocatore particolarmente meticoloso ha completato il gioco tre volte, registrando il numero di morti causate da diversi boss e appuntando il tutto in una tabella davvero particolare.

Questo Senzaluce molto attento ai dettagli a quanto pare ha un debole per i numeri, dato che ha registrato le sue statistiche per ogni playthrough, in particolare il numero di decessi.

L’utente Reddit Ultima893 ha infatti caricato un’immagine che mostra un vero e proprio grafico di quante volte è deceduto per ogni boss di Elden Ring durante i tre playthrough.

L’utente ha anche calcolato il numero medio di morti per tutti i nemici a ogni livello di difficoltà, cosa questa che lascia intendere un lavoro minuzioso sin nei minimi particolari.

Il grafico mostra che i peggiori avversari del giocatore sono stati i Cavalieri del Crogiolo nella prima run, per 71 morti, seguiti da ben 52 decessi per mano delle Sentinelle dell’Albero.

Parlando di altre assurdità, avete visto che un modder ha deciso di trasformare ogni nemico del gioco, dandogli l’aspetto della temibile Malenia?