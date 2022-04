Lo schiaffo di Will Smith invade (letteralmente) anche Elden Ring

Abbiamo parlato dello schiaffo di Will Smith per diversi giorni, e ne abbiamo anche riso con i tanti tormentoni e meme.

Il fattaccio dell’attore statunitense ha fatto il giro del mondo e, come spesso accade, è diventato il centro della discussione anche nel mondo dell’umorismo di Internet.

Ma non solo perché, in un certo senso, lo schiaffo di Will Smith ha avuto ripercussioni anche nel mondo reale dei videogiochi.

Un mondo che Will Smith aveva incontrato anche anni fa, con un video di Mario Kart che aveva divertito molto l’attore.

E cosa succede quando un evento diventa così famoso e chiacchierato? I meme, ovviamente.

Non si può esimere neanche la community di Elden Ring, che ha voluto interpretare lo scontro tra Will Smith e Chris Rock all’interno del soulslike di From Software.

Una mod per un boss che aggiunge lo schiaffo di Will Smith? No, troppo facile. I giocatori stanno interpretando l’attore, invadendo i mondi degli altri giocatori per schiaffeggiarli.

Una cosa che, come riporta la community di Reddit, è capitata molto di frequente a qualche giorno dalla notte degli Oscar.

I giocatori semplicemente invadono gli altri mondi chiamandosi “Will Smith” o “POV sei Chris Rock” e, semplicemente camminando, vanno a schiaffeggiare i nemici e se ne vanno.

E ovviamente non poteva mancare anche il processo contrario, ovvero trasformare il vero schiaffo di Will Smith in una invasione di Elden Ring. Ecco qua:

A proposito di accostamenti strani, qualche giocatore si è accorto che Tiny Tina’s Wonderlands ha qualcosa in comune con Elden Ring: ecco cosa.

Parlando di video strani di Elden Ring vi consigliamo di guardare questo filmato, che sicuramente vi farà sentire meno scarsi giocando.