Le novità per Elden Ring ormai sono vicine, assicura un giornalista

Da ormai diverso tempo, gli amanti dei videogiochi firmati From Software sono in attesa di novità significative su Elden Ring, la prossima fatica firmata Hidetaka Miyazaki che ci porterà, tra l’altro, in un mondo di gioco che è stato delineato con l’aiuto della raffinata penna di George R. R. Martin (Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui la serie HBO Game of Thrones).

Dopo indiscrezioni e voci a cui hanno fatto seguito silenzi, il giornalista Jeff Grubb – ormai noto per le sue anticipazioni – ha dichiarato di essere consapevole, da fonti in suo possesso, che ormai non manca molto per avere qualche informazione in più su Elden Ring. Chiacchierando durante un appuntamento in diretta per Venture Beat, sito per cui lavora, Grubb ha infatti spiegato che le sue fonti gli hanno assicurato che «ci sarà qualcosa per Elden Ring entro la fine di marzo».

Elden Ring dovrebbe spuntare di nuovo a breve

L’informazione, che arriva da quella che viene indicata come una combinazione di fonti diverse, non propone una data precisa a cui fare riferimento, ed è possibile che nel frattempo sia cambiato qualcosa, ma non dovremmo comunque attendere più tardi di aprile, anche se fosse slittato qualcosa, per Grubb, che aggiunge:

So abbastanza da sentirmi sicuro, se dovesse slittare da marzo ad aprile mi scuserei […] ma continuerò a dire che non dovrete aspettare molto.

Quando il suo collega e amico in diretta con lui ha dichiarato che non si aspetta in ogni caso che le novità arrivino più tardi dell’E3, nel peggiore dei casi, Grubb ha commentato «sono concorde al 100%».

Vale anche la pena ricordare che, in precedenza, Elden Ring è spuntato sui palcoscenici di casa Xbox e che, se due indizi fanno una prova, da diverse ore girano insistenti voci che vorrebbero Microsoft essere prossima a un evento fissato proprio per la fine del prossimo mese, anche se potrebbe concentrarsi solo sull’acquisizione di Bethesda.

Mancherebbe in ogni caso davvero poco a vedere qualcosa muoversi, in tema Elden Ring. Vi raccomandiamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per non perdere nessuna novità in merito.