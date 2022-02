Aspettate (seduti) il day one di Elden Ring, con la sedia da gaming a tema

Elden Ring è, senza troppi dubbi, uno dei videogiochi più attesi dell’anno e non solo dai fan di From Software.

Il nuovo progetto dei creatori di Dark Souls porta con sé un carico di aspettative altissimo, perché promette di essere il soulslike definitivo.

L’hype è smisurato ormai, e i giocatori si stanno inventando qualsiasi cosa pur di sopravvivere all’attesa snervante di entrare nel nuovo mondo di From Software.

Proprio oggi è uscito un nuovo trailer di lancio, l’ultimo filmato di Elden Ring prima dell’uscita, che oltre a galvanizzare i giocatori mostra anche nuovi personaggi e scene.

Come ogni videogioco tripla A, anche Elden Ring è una produzione videoludica che viene correlata da una serie infinita di gadget a tema, al di là delle ormai usuali edizioni da collezione.

In generale le produzioni From Software sono diventate sempre più conosciute anche dal pubblico meno hardcore, vista la grande diffusione ed apprezzamento dei videogiochi soulslike.

Con il tempo il merchandise a tema videoludico è diventato sempre più elaborato, e una delle grandi tendenze è quella delle sedie da gaming a tema.

Poteva forse mancare la sedia da gaming di Elden Ring? Ovviamente no. E, tanto per cambiare, è bellissima.

La sedia è prodotta da Noblechairs, e potete già preordinarla dal sito ufficiale per $540 dollari. Si tratta ovviamente di una sedia di altissima qualità, come quelle che vengono prodotte solitamente per altri franchise videoludici.

Come la sedia di Skyrim, prodotta dalla stessa azienda, che è talmente curata nei dettagli da avere addirittura la proverbiale freccia che punta proprio sul ginocchio.

Anche quella di The Witcher non scherza, prodotta da Secret Labs, ed è perfetta per chi vuole sentire la potenza di Geralt sotto le proprie natiche.

Pure videogiochi più particolari, come Genshin Impact, hanno avuto la propria sedia a tema, e in quel caso faceva anche un regalo ai giocatori.