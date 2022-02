Elden Ring si potrà giocare con molte ore di anticipo, ad una condizione

Elden Ring è, senza ombra di dubbio, uno dei giochi più attesi dell’anno e non solo dagli appassionati dei soulslike.

L’ultima fatica di From Software ha guadagnato un hype smisurato in generale, grazie la lavoro fatto negli anni con gli apprezzatissimi titoli della casa di sviluppo.

Una frenesia da gioco che i fan hanno trovato il modo di sfogare in una maniera molto particolare, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa.

E, come sempre, quando un titolo come Elden Ring arriva sul mercato c’è chi non si trattiene e diffonde anche spoiler: From Software ci ha spiegato come evitarli.

Un’altra prassi molto classica per questo tipo di giochi, ormai frequente viste le dimensioni sempre più pantagrueliche, è quella del pre-load prima del lancio.

Elden Ring è già disponibile per il pre-load su Xbox, mentre sarà attivo 48 prima del day one (piazzato per il 25 febbraio), così che possiate essere pronti per giocarlo appena sarà uscito.

Già, quando esce precisamente Elden Ring? Bandai Namco ha pubblicato gli orari in cui i giocatori di tutto il mondo potranno mettere le mani sull’ultimo soulslike, ma non tutti inizieranno allo stesso momento.

C’è infatti chi potrà giocare al titolo con ben 12 ore di anticipo rispetto agli altri. Ecco gli orari divisi per zone del mondo:

Come potete vedere dalla mappa, i giocatori PC di varie zone del mondo potranno sbloccare in anticipo l’accesso ad Elden Ring rispetto alle controparti su console.

In Europa, quindi anche in Italia, Elden Ring sarà disponibile su console da mezzanotte, mentre su PC da mezzogiorno del 25 febbraio 2022.

A proposito di PC, siete pronti a godervi al meglio l’ultima fatica di From Software? Ecco i requisiti PC definitivi che dovrà avere il vostro hardware.

Nell’attesa potete godervi l’ultimo trailer del gioco, che ha mostrato ancora una volta quanto sarà bello perdersi all’interno del mondo di gioco.

Vi abbiamo parlato di recente, in maniera esaustiva, del titolo con la nostra anteprima, che potete recuperare prima che il gioco sia disponibile.