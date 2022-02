Elden Ring, l’emozionante trailer di lancio mostra anche nuovi personaggi

Manca pochissimo alla nuova avventura di From Software, ed i giocatori sono ormai elettrizzati nel cominciare la propria storia in Elden Ring.

Dopo l’amatissimo Sekiro, lo studio nipponico torna ad una formula più familiare agli amanti dei soulslike più tradizionali, con un respiro da open world.

Elden Ring si è mostrato già molte volte, e di recente abbiamo potuto dare un’occhiata ancora più approfondita al gameplay con un nuovo trailer.

Così come i mondi, che ancora una volta sembrano avere tutta l’intenzione di far sognare i più grandi appassionati di soulslike.

A pochi giorni dall’uscita, From Software ha pubblicato il trailer di lancio finale di Elden Ring e, se pensavate di aver visto tutto, sarete pronti a ricredervi.

Il nuovo trailer è a dir poco emozionante, ed oltre a rinforzare l’hype smisurato per il gioco, mostra alcuni personaggi e scene mai viste prima.

Pertanto, se non volete rovinarvi qualche sorpresa, vi consigliamo di non guardare il filmato in questione. Per tutti gli altri, ecco qua:

Certo che Elden Ring ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori videogiochi del 2022, e forse uno dei migliori soulslike di sempre in grado di primeggiare con i Dark Souls.

Il trailer, se non altro, mette le idee molto in chiaro riguardo quella che sarà la scala del titolo From Software: un’avventura epica in grado di lasciare il segno.

Preparatevi a giocarlo il prima possibile, visto che Bandai Namco ha pubblicato tutti gli orari di release per tutto il mondo. Il PC, per altro, ha qualche piccolo vantaggio.

A proposito di PC, siete pronti a godervi al meglio l’ultima fatica di From Software? Ecco i requisiti PC definitivi che dovrà avere il vostro hardware.

Vi abbiamo parlato di recente, in maniera esaustiva, del titolo con la nostra anteprima, che potete recuperare prima che il gioco sia disponibile.