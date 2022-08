Elden Ring, qualcuno ha aggiunto ciò che mancava (grazie anche a Sekiro)

Elden Ring è ormai un gioco entrato nell’immaginario collettivo, imponendosi come uno dei migliori soulslike attualmente sulla piazza.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è infatti piaciuto a critica e pubblico, grazie alle sue qualità indiscusse.

Mentre alcuni giocatori sono riusciti a entrare nel colosseo misterioso, altri si dilettano con l’aggiunta di mod più o meno incisive.

No, non parliamo di mod come quella che ha incluso Darth Vader nel gioco, bensì di qualcosa atta ad arricchire il già strepitoso gameplay.

Come riportato anche da Game Rant, una nuova mod di Elden Ring consente al giocatore di accedere a nuove meccaniche di schivata, deviazione dei colpi con la spada e altro ancora, con pesanti riferimenti al combat system di Sekiro: Shadows Die Twice.

Aggiungendo nuovi attacchi combo e modificando il funzionamento delle armi da mischia nel souls, la mod Total Combat Overhaul è un’impressionante rivisitazione del gameplay.

La volontà di aggiungere alcune meccaniche di Sekiro in Elden Ring (assenti dalla versione uscita nei negozi), rendono l’esperienza ancora più appagante e unica. Poco sotto, un video che mostra la mod in azione.

La mod permette anche al giocatore di sapere quando è in grado di sferrare un colpo mortale, visto anche che le deviazioni dei colpi permetteranno al giocatore una breve rigenerazione della resistenza.

Anche le deviazioni sembrano più facili da effettuare, poiché l’autore della mod – AntiSteak – spiega che ora viene mostrata al giocatore un’icona non appena riesce a bloccare un attacco in arrivo.

Saprete anche che alcune mod, se combinate, possono restituire l’esperienza di una vera e propria Easy Mode coi fiocchi, con facilitazioni che i puristi del genere non stenterebbero a definire sacrileghe.

Restando in tema, è facile dire quali sono i boss più amati, ma quali sono invece quelli più odiati di Elden Ring? I giocatori hanno provato a rispondere.