Elden Ring, qualcuno ci mostra quanto siamo scarsi con l’arco

Elden Ring è ormai un titolo che è entrato nel mito, un’avventura – quella nell’Interregno – da vivere tutta d’un fiato, che siate o no amanti del genere.

Il gioco (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) si è infatti rivelato essere un successo, tanto che i giocatori continuano imperterriti a portare le loro testimonianze.

Difatti, mentre c’è chi è riuscito a battere un boss utilizzando un vero e proprio strumento musicale, altri giocatori riescono in imprese davvero fuori dal comune.

No, non parliamo di chi è riuscito a battere il boss finale del gioco in appena 30 secondi, bensì di qualcuno così abile con l’arco da fare impallidire qualsiasi altro utente.

Come riportato anche da Game Rant, un utente di nome Nox_Huntress ha condiviso un’impressionante compilation di colpi alla testa ottenuti utilizzando solo un arco.

Il colpo alla testa coincide spesso con il colpo di grazia, mentre altri colpi possono avvenire tranquillamente anche nel bel mezzo del combattimento.

Nox_Huntress utilizza principalmente attacchi in salto per assicurarsi che le frecce colpiscano la testa, ma a volte lo vediamo utilizzare anche la pioggia di frecce (Ash of War).

Ogni colpo alla testa è accompagnato anche da un effetto sonoro distinto, interrompendo l’attacco dell’avversario nel miglior modo possibile.

Nox_Huntress ha confermato di utilizzare il Black Bow per il suo moveset, con le Stormwing Bone Arrows equipaggiate per via dei loro elevati danni fisici agli avversari che le bloccano.

In termini di statistiche, Nox_Huntress è al livello 150 con 44 di Forza e 55 di Destrezza, con vari archi di ottimo livello presenti nel suo inventario, con cui può passare rapidamente a seconda della situazione.

In Elden Ring non è però tutto rose e fiori: un altro giocatore ha infatti da poco portato la sua testimonianza non proprio felice di una boss fight finita nel peggiore dei modi.

Avete visto invece che un altro utente ha deciso invece di sfruttare una particolare meccanica per sconfiggere il boss senza dover utilizzare nemmeno un attacco?