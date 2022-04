Elden Ring dà vita a Doctor Strange, ed è subito Interregno della Follia

Elden Ring, l’ultimo capolavoro di Hidetaka Miyazaki, è da mesi al centro di crossover creati dai giocatori grazie al potente editor, l’ultimo dei quali omaggia nientemeno che Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Non è la prima volta che i fan dei souls alla Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) si divertono a creare dal nulla fusioni davvero epiche.

Se di recente quanto ha pensato di ricreare il Thor dal Marvel Cinematic Universe nell’Interregno, lasciando tutti abbastanza stupefatti, è ora il turno di un altro personaggio della Casa delle Idee.

Certo, nulla a che vedere con le Tartarughe Ninja, ma è sicuramente incredibile notare come i giocatori non abbiano certo limite alla fantasia.

Il bravissimo Zach Bosarge (via Dark Souls Community) ha infatti ricreato lo Stregone Supremo dell’MCU, interpretato da Benedict Cumberbatch all’interno di Elden Ring.

Sia il volto che l’abito sono assolutamente in linea al Doctor Strange cinematografico, tanto che un terzo screen lo mostra mentre esegue un incantesimo molto simile a quello che ha creato scompiglio nei Multiversi.

Poco sotto – e sopra – trovate le immagini che mostrano Stephen Strange nell’Interregno del titolo FromSoftware.

Certamente, quella relativa a Doctor Strange non sarà di certo dell’ultima creazione di un certo livello che vedremo all’interno del soulslike più giocato del momento.

Restando in tema, avete letto che l’ultima patch di Elden Ring ha reso Malenia ancora più difficile da sconfiggere (incredibile ma vero).

Ma non solo: un Senzaluce seminudo ha aiutato tutti gli altri avventurieri a sconfiggere Malenia, dopo che lui stesso ha impiegato ben 242 tentativi per riuscire a batterla.

Infine, il nuovo aggiornamento ha anche introdotto una modifica fondamentale che dovrebbe aver messo la parola fine ai ban davvero inattesi, arrivati per via di un oggetto «a luci rosse» non autorizzato introdotto da hacker in altri mondi