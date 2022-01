In hype per Elden Ring? Ecco 45 minuti di dettagli inediti

Elden Ring è indubbiamente uno dei titoli più attesi del 2022, soprattutto dai fan di From Software e dei soulslike.

Il nuovo titolo dei creatori di Dark Souls porta con sé delle aspettative enormi, grazie alla sua struttura open world ed un’ambientazione inedita tutta da scoprire.

Elden Ring sarebbe dovuto uscire pochi giorni fa, ma nonostante il rinvio di un mese che ha subito ora è ufficiale: il gioco è gold ed uscirà nella data di uscita annunciata.

E, da quando sarà disponibile, vi terrà impegnati sicuramente per tantissimo tempo, perché la durata del gioco farà felici i fan di Dark Souls e Bloodborne.

Manca un mese, ormai, all’uscita del nuovo titolo di From Software, e le informazioni che sono emerse finora ci hanno dato un’idea di cosa ci possiamo aspettare.

Che non sono comunque tante, al di là dei video di gameplay e della prova tecnica che è stata messa a disposizione da parte della software house nipponica.

Nel caso non ne abbiate abbastanza di quello che è emerso di Elden Ring finora, di recente c’è stata una presentazione di ben 45 minuti con tanti dettagli inediti.

Come riporta Eurogamer.net, durante il Taipei Game Show 2022 è stato pubblicato un trailer che ci fornisce uno sguardo più approfondito sul gioco.

Il producer Yasuhiro Kitao si è soffermato sul gameplay, rispondendo anche alle domande dei fan, offrendo nel frattempo anche tante informazioni extra sul gioco.

Nella presentazione, che trovate per intero qui sopra, il producer ha spiegato che il combattimento in Elden Ring sarà impegnativo come da tradizione From Software. L’esplorazione, invece, premierà la curiosità dei giocatori nel voler scoprire tutti i dettagli del mondo.

Se avete fame di altri dettagli, nei giorni scorsi sono emersi tanti video che mostrano NPC, gameplay, e tante informazioni recuperate durante il Network Test di qualche settimana fa.

C’è un mostro di Elden Ring che, invece, è stato svelato recentemente ed ha già fatto immaginare i combattimenti più feroci ai giocatori più navigati.

Ma il dettaglio più curioso è sicuramente quello relativo all’editor dei personaggi, che vi permetterà di creare gli eroi più stravaganti.