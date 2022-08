Elden Ring non fa più paura: c’è chi batte il boss finale in un colpo solo, a difficoltà massima

Sono passati soltanto pochi mesi dal lancio ufficiale di Elden Ring, ma sembra che i fan del soulslike open world non temano più in alcun modo il suo livello di sfida, nemmeno al massimo livello di difficoltà.

Una delle feature più apprezzate di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) è infatti la possibilità di affrontare molteplici campagne New Game+, che possono aumentare progressivamente di difficoltà e rendere gli avversari sempre più impegnativi.

E se pensavate che battere Malenia senza subire nemmeno un colpo fosse già un’impresa impressionante, uno youtuber ha deciso di andare ben oltre e diventare il primo utente al mondo a battere il boss finale dell’avventura a New Game+7 con un solo attacco.

Come riportato da Forbes (via ScreenRant) l’impresa è stata realizzato dallo youtuber Your Average Gamer, che ha utilizzato una sola mossa per mandare al tappeto entrambe le fasi dell’ultima sfida che attende i Senzaluce nell’Interregno.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sul boss finale di Elden Ring. Se non avete ancora portato a termine l’open world di FromSoftware, vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Il content creator ha infatti svelato al pubblico di aver realizzato quello che è considerabile come il primo record mondiale del genere: è infatti attualmente l’unico utente che è riuscito a sconfiggere sia Radagon che la Belva Ancestrale con così poca difficoltà.

Il merito è naturalmente di una build con una potenza offensiva incredibilmente esagerata, con numerosi buff in grado di aumentare al massimo l’efficacia del suo incantesimo e consentirgli di far fuori con una rapidità impressionante le ultime sfide dell’Interregno.

Potete osservare voi stessi l’impresa e il set utilizzato per diventare così potente nel video realizzato dal content creator, che vi riproporremo di seguito:

La sua build dimostra che nessun boss di Elden Ring è davvero impossibile da sconfiggere: FromSoftware ha dato a tutti i suoi utenti tantissimi strumenti per poter rendere i Senzaluce inarrestabili, anche alle difficoltà più elevate.

Non bisognerà però aspettarsi di riuscire in queste imprese durante le vostre prime run: anche gli scontri contro i primi boss del gioco possono mettere molta ansia.

Prima di tornare nell’Interregno ad affinare le vostre abilità, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato rilasciato un nuovo importante aggiornamento di Elden Ring, che vi suggeriamo di scaricare il prima possibile.