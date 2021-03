Elden Ring, ecco un assaggio del trailer (ma preparatevi a una delusione)

Poche ore fa vi abbiamo rivelato la notizia secondo la quale un trailer di Elden Ring (o, perlomeno, alcuni frammenti) sarebbero finiti online.

Il portale VGC ha confermato che il filmato mostra varie sequenze off-screen, incluse sequenze di combattimento e a cavallo. Ora, via Reddit, sono apparsi i primi link YouTube che mostrerebbero in gioco in movimento.

Più in particolare, un breve video della durata di 30 secondi – con audio – ci dà modo di ammirare combattimenti con un boss (quello che sembrerebbe essere un drago) e vari nemici oltre a una breve corsa in sella a un cavallo:

Al momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro se e quando il titolo di FromSoftware sviluppato in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin verrà mostrato nuovamente al mondo. Voci circolanti da giorni danno il titolo pronto a farsi ammirare in un evento dedicato entro la fine del mese di marzo.

L’insider Dusk Golem ha comunque precisato alcune cose relativamente al trailer leak:

(1/2) I don't really care for Elden Ring yet myself, I need to play the Souls games. But I'm going to say something about the leaked stuff since I realize Souls fans are a bit finnicky:

-Remember these leaked clips are over a year old, they're old footage.

-The trailer these — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 1, 2021

AestheticGamer r icorda che queste clip trapelate online dovrebbero risalire a più di un anno fa, quindi sono di fatto filmati di un build molto vecchia. Il trailer da cui provengono le clip è infatti un video promozionale interno che non avrebbe mai dovuto essere rilasciato pubblicamente.

Ma non solo: Elden Ring nasce come un gioco old-gen, quindi è ovvio che il gioco appaia “deludente” dal punto di vista grafico. Staremo a vedere se i passi avanti in tal senso si faranno evidenti non appena il titolo verrà mostrato in veste ufficiale.

Il direttore del marketing Xbox Aaron Greenberg ha di recente smentito la possibilità di vedere il gioco a breve, sebbene il fatto che Bandai Namco abbia da poco registrato il “Bandai Namco Next” – con molta probabilità, un evento dedicato in stile Nintendo Direct – lascia ben sperare.