Elden Ring, incredibile ma vero, riceve oggi la patch 1.04

Solo ieri FromSoftware ha ufficializzato il rilascio dell’aggiornamento 1.03 di Elden Ring, una patch estremamente importante che apporta diverse migliorie: a quanto pare, però, è già tempo dell‘update 1.04.

Il soulslike divenuto campione di incassi sta infatti ricevendo in queste ore un gran numero di correzioni di vario genere, atte a correggere tutti i problemi del gioco.

Se la patch di ieri puntava anzitutto i personaggi secondari, con eventi legati a Diallos, Nepheli, Kenneth e Gostoc, è ora il turno di altrettante novità.

Come riportato anche da DualShockers, FromSoftware avrebbe deciso di rilasciare questa ulteriore patch per correggere un paio di problemi irrisolti.

Nell’aggiornamento disponibile da oggi, 18 marzo 2022, la patch risolverebbe i problemi del testo relativi alla versione PlayStation 4 del gioco, oltre ad alcune modifiche per gli utenti PC via Steam non meglio precisate.

Le dimensioni degli aggiornamenti sono di 98 MB e 14 MB, rispettivamente per le versioni PlayStation e PC del soulslike prodotto da Bandai Namco.

Grazie all’update dovrebbero inoltre essere inclusi bug fix generici, per quello che sarebbe di fatto una patch di minore (anche in virtù degli aggiornamenti più corposi delle scorse ore).

Parlando sempre del titolo in questione, avete letto che alcuni fan si sono dilettati a ricreare il protagonista di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin in Elden Ring?

Ma non solo: avete letto anche che altri giocatori hanno deciso di comprare Elden Ring credendo di mettere le mani su uno Skyrim qualsiasi e senza sapere quindi che in realtà si tratta di un soulslike davvero molto impegnativo e ostico?

Per concludere, l’opera di Miyazaki è diventata così celebre da dare vita anche a insospettabili cloni mobile davvero imbarazzanti.