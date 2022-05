Elden Ring incontra The Witcher: Geralt è pronto a sfidare l’Interregno (grazie ai fan)

Anche Geralt di Rivia non potrebbe resistere al fascino delle sfide dell’Interregno di Elden Ring, almeno secondo i fan che in queste ore si sono divertiti a ricrearlo fedelmente nel capolavoro di FromSoftware.

Grazie al creatore di personaggi e alle tante possibilità di gameplay che Elden Ring offre ai propri utenti (potete acquistare la Launch Edition su Amazon), una delle attività più divertenti della community è proprio quella di ricreare i personaggi più amati, immaginando così crossover geniali.

In alcuni casi ciò è avvenuto anche grazie all’ausilio di mod, come quelle molto interessanti che hanno portato Batman direttamente da Gotham City e permesso a Link di The Legend of Zelda di vivere il suo soulslike.

Ma le ricreazioni più comuni sono indubbiamente quelle che utilizzano i tool già offerti da Elden Ring, utilizzati per ricreare la build di un iconico boss di Bloodborne e, in questa occasione, anche per trasportare nell’Interregno l’eroe di The Witcher.

L’utente Reddit Fatg0d ha infatti realizzato una clip video in cui mostra l’equipaggiamento necessario per ricreare non solo l’aspetto fisico di Geralt, ma anche una fedele rappresentazione delle sue abilità di Witcher (via Game Rant).

La clip video, che potrete osservare voi stessi di seguito, è sorprendentemente dettagliata e mostra non solo come ricreare poteri come Igni e Aard utilizzando le Ceneri, ma anche quali strumenti equipaggiare per ricreare le abilità di combattimento, oltre all’utilizzo di pozioni e bombe per i nemici più ostici:

La build di Geralt di Rivia si è dimostrata particolarmente popolare per i fan, che hanno elogiato l’ottimo lavoro svolto dall’utente non solo per l’aspetto fisico, ma anche e soprattutto per la cura delle abilità.

I fan di The Witcher potrebbero dunque voler sperimentare più da vicino con queste caratteristiche, immaginando così Geralt affrontare il brutale soulslike dell’Interregno.

A tal proposito, FromSoftware ha continuato ad aggiornare di nascosto il mondo di gioco con gli ultimi aggiornamenti: un video ha svelato nel dettaglio tutte le novità di cui potreste non esservi accorti.