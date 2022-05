Elden Ring ha aggiornato “di nascosto” l’Interregno: ecco cosa è cambiato

Elden Ring ha ricevuto fin dal lancio molti aggiornamenti scaricabili, in grado non solo di bilanciare adeguatamente l’avventura e sistemare importanti bug, ma anche di migliorare l’esperienza di gioco dove possibile.

Tuttavia, sembra che non tutte le modifiche siano state riportate dettagliatamente nei changelog diffusi da Bandai Namco: analizzando accuratamente le ultime versioni di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition su Amazon), alcuni utenti hanno scoperto delle novità davvero inaspettate.

Lo Youtuber illusory wall, tra i più celebri dataminer delle produzioni del team di FromSoftware, ha infatti pubblicato un nuovo video in cui svela come l’Interregno abbia lentamente subito tante piccole modifiche, non riportate però dagli sviluppatori (via VG247).

Il content creator ha svolto queste indagini con l’aiuto di altri utenti della community, segnalando come Miyazaki e il suo team hanno continuato a modificare di nascosto la mappa fin dalla prima patch.

Ogni regione principale di Elden Ring è stata infatti lentamente modificata, vedendo così la rimozione di strade, rovine e altre rocce e blocchi nascosti, migliorando così l’immersione dei giocatori nell’Interregno.

Anche la stessa mappa in-game è stata poi aggiornata a dovere per rappresentare al meglio le regioni visitate, aggiungendo dettagli e rendendo sicuramente più credibile l’open world di FromSoftware: potete osservare tutti i dettagli e le modifiche nel seguente video.

Lo youtuber ritiene che questa costante pulizia sia dovuta al fatto che molte aree dell’Interregno di Elden Ring erano state generate proceduralmente, spingendo così gli sviluppatori a tornare sul proprio lavoro e ripulire manualmente determinate aree.

La mappa implementata in-game ha permesso di poter rintracciare abbastanza agevolmente le modifiche introdotte al mondo di gioco: per quanto non siano ovviamente cambiamenti in grado di cambiare notevolmente l’esperienza in-game, l’impegno degli sviluppatori per ripulire costantemente l’affascinante open world, probabilmente, non passerà più inosservato dopo questa scoperta.

I fan si stanno ancora divertendo a scoprire tutti i segreti e sperimentare nel brutale open world: per esempio, negli scorsi giorni è stato svelato come arrampicarsi in cima all’albero della palude.

C’è però chi ha notato una incredibile somiglianza: secondo alcuni utenti, l’Interregno di Elden Ring sarebbe identico al mondo di Super Mario World.

Molti appassionati hanno anche deciso di scoprire quanto sia effettivamente potente Malenia, scoprendo che è in grado di sconfiggere facilmente tutti i boss del gioco.