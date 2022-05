Bloodborne ritorna con un suo formidabile boss ma…in Elden Ring

Elden Ring è l’ultimo titolo uscito dalla fucina di FromSoftware, sviluppatore che ci ha abituato a dei veri capolavori nel corso de gli anni.

Il recentissimo soulslike di Hidetaka Miyazaki (che potete comprare su Amazon al miglior prezzo) è solamente la punta dell’iceberg costruito dal team nel tempo, visto che su questa scia ci sono stati regalati titoli come Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice.

Uno dei giochi più amati e apprezzati della software house è però anche un’esclusiva PlayStation 4, che ha portato il mondo dei soulslike in un’atmosfera più cupa e particolare del solito, con un sistema di combattimento impegnativo ma appagante: stiamo parlando di Bloodborne.

Come ogni gioco From che si rispetti, anche Bloodborne è pieno di boss e nemici ostici da sconfiggere, ma uno in particolare è rimasto impresso nella mente dei giocatori.

Mentre c’è chi ci fa sperare in un ritorno del famoso titolo, qualcuno si è dilettato a ricreare l’iconica boss fight contro Padre Gascoigne…in Elden Ring, e ha postato il video su Reddit.

Padre Gascoigne è uno dei primi boss di Bloodborne, nonché uno dei più iconici e, come potete notare dalla clip, lo scontro che lo vede protagonista è stato ricreato praticamente in tutto e per tutto in questa battaglia.

L’utente dal nome orionthehoonter ha incontrato un avversario dalle sembianze molto simili a quelle del potente nemico di Bloodborne, ovviamente suo omonimo.

Non soddisfatto dal solo aspetto, Padre Gascoigne 2.0 ha ricreato anche le scene della battaglia originale, con tanto di mossa iniziale (il boss si gira lentamente rivelando il suo aspetto al giocatore), armi e fasi dello scontro.

L’utente finisce poi per sconfiggere il fantasioso nemico, ma ammette però l’epicità dello scontro.

Ma a proposito di boss in Elden Ring, sapevate che alcuni di questi possono morire senza che il giocatore muova un dito?

Infine, ecco una divertente rassegna delle morti più comiche nel PvP di Elden Ring, davvero imperdibile.