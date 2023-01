Elden Ring incontra Diablo, grazie ai fan, ma non nel modo che pensate voi

Elden Ring, ovvero uno migliori soulslike targati FromSoftware attualmente in circolazione, è da tempo bersaglio dei fan, i quali hanno dato vita a mod di vario tipo.

Il gioco ha visto nel tempo modder e giocatori sbizzarrirsi nei modi più disparati.

C’è chi, ad esempio, ha deciso di mostrare Elden Ring da una nuova prospettiva, inquadrando il tutto con una visuale dall’alto in stile Diablo.

Ora, però, come riportato anche da Wccftech, qualcuno ha deciso di realizzare una mod che prende proprio il sistema di loot di Diablo e lo innesta nel titolo From.

Una nuova mod di Elden Ring, rilasciata online qualche giorno fa, promette di vivacizzare notevolmente l’esperienza del gioco di ruolo d’azione di FromSoftware.

Una revisione del sistema di loot ispirata a una delle serie di ARPG più popolari di sempre, la mod Diablo Style Loot, può essere scaricata da Nexus Mods, ovviamente in forma gratuita.

Questa introduce un gran numero di drop di armi e armature randomizzati, tutti con statistiche a tema ed effetti speciali, cercando di replicare il sistema di loot della serie Diablo.

Tutti i bottini hanno un valore di rarità che ne determina l’efficacia, così come per le armi in DSL, proprio come un classico come Diablo.

Mettetela così: si tratta di un’ottima opportunità per riprendere in mano il gioco, qualora aveste intenzione di farlo in questo inizio 2023.

