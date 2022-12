Elden Ring vince un altro “GOTY”: è il gioco più abbandonato dell’anno

Elden Ring è stato il soulslike più popolare di sempre probabilmente, ha venduto tantissimo ed ha vinto molti premi… ma continua ad affrontare le stesse difficoltà.

Quelle di ogni soulslike, come Demon’s Souls su PlayStation 5 ad esempio, che puntualmente vengono lasciati indietro per l’eccessiva difficoltà da molti giocatori.

Il remake del titolo PlayStation 3 è uno dei casi più clamorosi in questo senso, perché pochissimi giocatori sono riusciti a superare addirittura il primo boss.

E se Elden Ring è effettivamente il Game of the Year, si porta a casa altri tipi di premi in questo caso.

Anche in questo caso si riconferma una tendenza tristemente comune per i titoli di From Software: i giocatori non li completano.

Come riporta HowLongtoBeat, il portale che monitora la durata dei videogiochi su feedback della community, ha stilato la classifica dei giochi più backlogged, ovvero i più abbandonati.

Oltre ad Elden Ring che è tristemente una non-sorpresa a questo punto, ci sono giochi decisamente peculiari nella lista:

Most Backlogged Games of 2022 pic.twitter.com/LEaaw9PUNV — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 30, 2022

Solo al terzo posto c’è Stray infatti, titolo davvero brevissimo che, nonostante il grande hype per il protagonista felino, i giocatori non hanno voluto completare.

Nelle prime posizioni ci sono invece tutti i videogiochi più importanti, e imponenti, dell’anno che si va a concludere ovvero Horizon Forbidden West, Leggende Pokémon Arceus e God of War Ragnarok tra gli altri.

Sembra proprio che l’hype abbia davvero influenzato le abitudini dei giocatori ancora una volta nel 2022, facendo comprare videogiochi sull’onda dell’entusiasmo ma non facendone completare altrettanti.

Questo è decisamente uno dei temi del 2022, di cui abbiamo discusso in un nostro recente SpazioGames Original: lo trovate qui.

Parlando di bilanci di fine anno, invece, ecco quelli di Steam che ha catalogato i giochi più venduti e giocati, anche qui con delle sorprese. E non possono mancare le preferenze della redazione e dei lettori di SpazioGames: le trovate qui.