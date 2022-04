Elden Ring incontra Cuphead e il risultato è esilarante

Elden Ring, l’ultimo titolo di Hidetaka Miyazaki e soci, è da sempre al centro di omaggi di vario tipo, a cui ora se ne aggiunge un altro che ‘fonde’ il titolo con un altro celebre gioco, ma in 2D: Cuphead.

Non è di certo la prima volta che gli appassionati dei titoli alla Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) si dilettano con fusioni di questo genere.

Basti pensare che c’è chi ha ricreato una Tartaruga Ninja all’interno del gioco, usando il complesso editor del titolo FromSoftware.

Oppure al fan che ha deciso di dare vita a una versione personalizzata di Doctor Strange così dettagliata da fare spavento: ora, però, parliamo di un vero e proprio artwork che rilegge in chiave ‘cuphediana’ uno dei personaggi più strani di Elden Ring.

Come riportato anche da Game Rant, Iron Fist Alexander – noto anche come Alexander, Warrior Jar – ha sconfinato ufficiosamente in Cuphead con uno stile artistico simile al capolavoro di Studio MDHR.

L’utente di Twitter @mustakro ha deciso di celebrare il personaggio con una fusione tra lo stile artistico di Elden Ring e quello di Cuphead.

Alexander riflette ora un aspetto molto più cartoonesco, pur mantenendo le sue caratteristiche di enorme “Pot Boy” con un’espressione imbronciata e a braccia conserte.

Mustakro ha anche illustrato una serie di boss di Elden Ring nello stile di Cuphead, come un Crucible Knight, Rykard, Lord of Blasphemy, ed Erdtree Burial Watchdog, oltre a Let Me Solo Her, che potete ammirare poco sotto.

Restando in tema di stranezze, avete letto che qualcuno pare essersi preso “una cotta” nei confronti dei vasi viventi del souslike targato From?

Ma non solo: la percentuale di Trofei di Platino conquistata dai giocatori di Elden Ring si è rivelata sorprendentemente elevata.