Elden Ring, ma con le Tartarughe Ninja, è il crossover che meritiamo

Elden Ring, l’ultimo capolavoro di Hidetaka Miyazaki, è da mesi al centro di omaggi e fusioni di ogni genere, a cui ora se ne aggiunge un’altra che riguarda le leggendarie Tartarughe Ninja.

Non è la prima volta che i fan dei souls e di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) si dilettano con l’editor del gioco.

Alcune settimane fa qualcuno ha ben pensato di ricreare il protagonista della saga di Metal Gear Solid, per un risultato davvero spettacolare.

Senza contare che un altro fan ha provato a far arrivare Thor dal Marvel Cinematic Universe nell’Interregno, lasciando tutti abbastanza stupefatti.

Ora, come riportato anche sul forum Reddit, un fan veramente sfegatato del gioco di From ha ricreato una vera e propria Ninja Turtle nel titolo di FromSoftware.

Il giocatore ha infatti dato vita a quella che sembrerebbe essere una versione di Leonardo davvero unica nel suo genere, con tanto di bandana blu utile a riconoscere la tartaruga (con la pelle di colore verde), incluso un enorme guscio sulla schiena.

Forse, l’unico “errore” – se così possiamo definirlo – sta nel fatto che la tartaruga non impugna una classica katana come il personaggio originale, bensì due lunghi pugnali che sarebbero stati perfetti per Raffaello.

Trovate il risultato finale nell’immagine embeddata poco più in basso.

Per quei pochissimi che non lo sapessero, le Tartarughe Ninja sono un gruppo di guerrieri da cui prende il nome l’omonima serie di fumetti, film e cartoni animati creati da Kevin Eastman e Peter Laird, divenuti estremamente celebri a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90.

Restando in tema assurdità in Elden Ring, qualcuno ha deciso di innestare Will Smith nel gioco in un modo davvero pazzesco, rievocando l’ormai noto schiaffo della Notte degli Oscar.

Ma non solo: qualcun altro si è dilettato a creare delle sorprendenti mod utili per poter uccidere i boss con un singolo colpo (incredibile ma vero).