Elden Ring e Stray stanno ancora combattendo per dei GOTY

Elden Ring e Stray sono stati tra i titoli a contendersi il Game of the Year 2022, ma ancora oggi continuano a combattere per avere dei premi.

Mentre Elden Ring si è portato a casa il premio più ambito in assoluto, una consacrazione del successo anche di vendite (anche tramite Amazon), gli altri titoli sono rimasti a bocca asciutta.

Tuttavia God of War Ragnarok non ha avuto nessuna intenzione di mollare, però, perché nelle ultime settimane ha combattuto anche per altri premi.

Nel frattempo Stray qualche premio l’ha anche vinto, ed ora il gattino torna a combattere con Kratos e Atreus per un altro concorso.

I due titoli sono infatti in cima alla lista delle nomination dei Game Developers Choice Awards 2023, i premi dell’omonima conferenza.

Le nomination, comunicate attraverso i canali ufficiali, comprendono ovviamente tutti i migliori giochi del 2022.

Elden Ring e Stray guidano ciascuno con 6 nomination, God of War Ragnarok con 5 nomination e, a sorpresa, Pentiment con 4 nomination.

Ecco la lista completa delle nomination:

Best Debut

Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive)

NORCO (Geography of Robots/Raw Fury)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

TUNIC (TUNIC Team/Finji)

Vampire Survivors (poncle)

Honorable Mentions: Chained Echoes (Matthias Linda/Deck13), Cult of the Lamb (Massive Monster/Devolver Digital), Marvel Snap (Second Dinner Studios, Inc./Nuverse), The Case of the Golden Idol (Color Gray Games/Playstack), Trombone Champ (Holy Wow Studios LLC)

Best Audio

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment)

Metal: Hellsinger (The Outsiders/Funcom)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

Best Design

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Marvel Snap (Second Dinner Studios, Inc./Nuverse)

Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

TUNIC (TUNIC Team/Finji)

Best Narrative

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games/Finji)

IMMORTALITY (Sam Barlow/Half Mermaid)

Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Return to Monkey Island (Terrible Toybox/Devolver Digital)

Best Technology

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward, Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai, Demonware, Toys for Bob/Activision)

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment)

Best Visual Art

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment)

Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

Innovation Award

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

IMMORTALITY (Sam Barlow/Half Mermaid)

Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive)

Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

Social Impact Award

As Dusk Falls (INTERIOR/NIGHT/Xbox Game Studios)

Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller)

Endling – Extinction Is Forever (Herobeat Studios/HandyGames)

I Was A Teenage Exocolonist (Northway Games/Finji)

OlliOlli World (Roll7/Private Division)

We Are OFK (Team OFK)

Game of the Year

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

IMMORTALITY (Sam Barlow/Half Mermaid)

Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

TUNIC (TUNIC Team/Finji)

I Game Developers Choice Awards fanno parte della GDC 2023, che si terrà a San Francisco dal 20 al 24 marzo, che decreterà quindi gli ennesimi premi vinti da questi titoli.

A proposito di Stray, continuiamo a parlarne anche perché, adesso, i gattini virtuali stanno beneficenza per quelli veri.

Nel frattempo c’è chi probabilmente ha già sganciato il GOTY 2023, secondo alcuni.