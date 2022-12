Elden Ring, l’aggiornamento 1.08 con i Colossei gratis è disponibile da ora

Aggiornamento ore 11.42: Bandai Namco ha pubblicato il changelog ufficiale dell’aggiornamento, con numerosi bugfix e bilanciamenti alle armi pensati appositamente per gli scontri all’interno dei Colossei.

Potete consultarli tutti nel dettaglio nella seguente pagina ufficiale.

Come forth, warriors, and walk the path of champions. The free Colosseum Update is now available. Join the fight and prove your worth. Full patch notes can be viewed here: https://t.co/qNR6qSg04Z#ELDENRING pic.twitter.com/G6E7Ymkp7O — ELDEN RING (@ELDENRING) December 7, 2022

Articolo originale: Dopo una breve manutenzione programmata, FromSoftware ha pubblicato ufficialmente l’aggiornamento 1.08 di Elden Ring, particolarmente atteso dagli appassionati e che includerà il primo DLC totalmente gratis.

La nuova patch del soulslike open world (lo trovate in sconto su Amazon) include infatti una novità intrigante per i fan interessati ai combattimenti in PvP, che ora potranno mettersi alla prova con l’apertura di una nuova area.

L’ultimo aggiornamento, già disponibile per il download, apre ufficialmente le porte dei Colossei, grandi aree in cui i Senzaluce potranno sfidarsi in battaglie all’ultimo sangue per scoprire chi è il miglior combattente.

I giocatori potranno affrontarsi nelle modalità Duelli, Tutti contro Tutti e Combattimento a Squadre, senza che sia necessario alcun acquisto aggiuntivo e semplicemente scaricando il nuovo aggiornamento.

Come anticipato dunque dal publisher, l’aggiornamento è arrivato esattamente come previsto: se vorrete accedere a tutte le funzionalità online di Elden Ring, sarà necessario scaricare la nuova patch per continuare a connettervi ai server e accedere al multiplayer.

The #ELDENRING servers will undergo maintenance today, December 7, 2022, in preparation for the Colosseum update. The estimated down time is around one hour for all game platforms. Maintenance will begin at 1:00 AM PDT | 10:00 CEST | 18:00 JST. Thank you for your patience. — ELDEN RING (@ELDENRING) December 7, 2022

La nuova patch dovrebbe anche aver implementato diversi bug fix, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo Bandai Namco non ha ancora rilasciato alcun changelog ufficiale (via MP1st). Di conseguenza, non possiamo sapere con certezza quali siano le effettive modifiche implementate, oltre naturalmente all’introduzione dei Colossei.

L’aggiornamento è comunque disponibile su PC e console da questo momento: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere ulteriori novità interessanti. Nel frattempo, non possiamo fare altro che augurare un buon combattimento a tutti i Senzaluce che sceglieranno di partecipare.

Vedremo quanti utenti sceglieranno di partecipare con la katana Rivers of Blood, una delle armi più potenti del gioco: un fan si è affezionato così tanto a quest’arma da scegliere di ricrearla anche nella vita reale.

L’aggiornamento di Elden Ring potrebbe riuscire a spingere ulteriormente le vendite del soulslike open world: l’ultima avventura di FromSoftware è stata un successo senza precedenti, ma curiosamente neanche Hidetaka Miyazaki ha idea di come sia stato possibile.