Elden Ring, i terrificanti orsi giganti nascondono un segreto sorprendente

L’Interregno accoglie boss e creature davvero pericolose, ma ci sono alcuni avversari in particolare che sono in grado di scatenare il terrore per i Senzaluce che dovessero avere la sfortuna di incontrarli: stiamo naturalmente parlando degli orsi giganti, una vera e propria minaccia fin dal day one di Elden Ring.

Si tratta infatti di una delle creature più letali che è possibile affrontare in tutto Elden Ring (trovate la Launch Edition in sconto su Amazon), non solo per le sue impressionanti dimensioni ma anche per il fatto che, ancora oggi, è uno dei nemici più potenti di tutto l’Interregno.

Non è infatti un caso che molti giocatori preferiscano scappare piuttosto che provare a batterlo, ma fin dalla sua scoperta c’è stata una domanda che ha assillato la community: come mai gli orsi sono così forti?

Il nuovo video pubblicato da Zullie the Witch (via Kotaku) potrebbe aver svelato la risposta: sembra infatti che gli orsi siano stati potenziati in maniera tale da aver ottenuto la potenza tipica dei draghi.

Il closed network test di Elden Ring nascondeva infatti proprio uno di questi giganteschi orsi che, dopo essere stato sconfitto, permetteva di ottenere un Cuore di Drago: un oggetto sicuramente insolito da ottenere, se associato a questa creatura.

Nel gioco completo questo drop è stato poi rimosso, motivo per il quale questa scoperta era passata inosservata: dopo un’analisi approfondita degli stessi orsi, Zullie the Witch torna però a suggerire un possibile e probabile collegamento che spiegherebbe le origini della loro forza.

Gli orsi sarebbero infatti nel pieno processo che li porterebbe a trasformarsi in draghi: nel loro petto è possibile notare un aspetto estetico simile alle squame di drago a protezione del cuore e che assomigliano proprio all’icona che raffigura il Cuore di Drago.

Inoltre, anche se nella versione completa il drop è stato sostituito, l’attuale oggetto che è possibile ottenere suggerisce comunque un collegamento con questa trasformazione, dato che presenta una raffigurazione di un antico drago blu.

Come se tutto ciò non bastasse, basta dare uno sguardo ravvicinato a uno dei giganteschi orsi per notare che gli occhi sono praticamente identici a quelli di un drago presente in Elden Ring: si tratta dunque di numerosi indizi che riescono a spiegare l’origine di una pericolosissima forza. Insomma, a meno che non vi sentiate abbastanza forti da affrontarli, sarebbe meglio starne decisamente alla larga.

Proprio pochi giorni fa, i fan avevano invece scoperto un segreto legato a uno dei boss più temuti di tutto l’Interregno: le “frecce” scagliate da Radahn non sono affatto ciò che sembrano.

Chissà se i temibili orsi faranno un’apparizione anche nel gioco da tavolo ufficiale di Elden Ring: sappiamo infatti che riproporrà nemici e location storiche, pur proponendoci «un nuovo viaggio».

In ogni caso, non deve certamente sorprendere che i fan siano ancora oggi alla ricerca di segreti nel capolavoro di FromSoftware: si tratta infatti di uno dei titoli più influenti degli ultimi anni e che ha già conquistato il premio di miglior gioco ai Japan Game Awards 2022.