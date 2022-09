Elden Ring, scoperto un segreto sulle “frecce” scagliate da Radahn

La battaglia contro Radahn è sicuramente ricordato come uno dei momenti più iconici di tutta l’avventura su Elden Ring: il possente boss non solo ha infatti uno dei design più riusciti, ma possiede una forza che ha davvero pochi rivali nell’Interregno.

Il soulslike open world di From Software (trovate la Launch Edition in sconto su Amazon) spingerà infatti i Senzaluce a prepararsi a battaglie sempre più difficili e di prepararsi a tutto: Radahn in particolare possiede molti attacchi che potrebbero prendere alla sprovvista i suoi avversari, non solo da vicino ma anche dalla lunga distanza.

Oltre alla possibilità di trasformarsi in meteora, che nasconde un segreto inaspettato legato al suo cavallo, il pericoloso boss potrà anche scagliarci addosso quelle che sembrano essere delle gigantesche frecce.

C’è solo un piccolo particolare, ovvero che quelle non sono affatto frecce: l’utente Reddit Morgn_Ladimore ha infatti notato che quelle sono in realtà enormi lance con una storia ben precisa, legate a un’altra storica battaglia contro Radahn (via Game Rant).

Quelle che vengono scagliate addosso ai Senzaluce sarebbero infatti le lance con cui Radahn è stato infilzato durante la sua celebre battaglia contro Malenia: del resto, il boss non le tira fuori da un fodero, ma dalla sua schiena.

Un dettaglio che diventa ancora più evidente dopo aver osservato le “frecce” più da vicino, come nel seguente screenshot condiviso dall’utente: un’operazione naturalmente non possibile durante una normale partita di gioco, dove i Senzaluce devono preoccuparsi solamente di sopravvivere.

Questo dettaglio viene poi approfondito ulteriormente dopo aver raccolto una delle lance scagliateci addosso, dato che la descrizione dell’oggetto segnala proprio il background narrativo legato al boss.

Si tratta dunque di un ulteriore dettaglio nascosto con sapienza da FromSoftware e che rende il mondo di gioco sempre più coinvolgente, premiando anche la curiosità di chi non si è mai fatto sfuggire alcun segreto.

Chissà se Radahn sarà anche uno dei boss affrontabili nel gioco da tavolo ufficiale, annunciato in collaborazione con Steamforged games: sarà infatti «un nuovo viaggio» con nemici e location familiari.

Nel frattempo, pochi giorni fa Elden Ring ha ottenuto un nuovo riconoscimento molto importante: il soulslike ha vinto il premio di miglior gioco durante i Japan Game Awards 2022.