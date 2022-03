Elden Ring lancia un nuovo aggiornamento importante: ecco cosa cambia

Il lancio di Elden Ring è stato certamente superiore alle aspettative, conquistando non solo la critica ma anche una grande fetta di pubblico, che si sta divertendo a esplorare l’Interregno e a collaborare per cercare di morire il meno possibile.

La versione PC di Elden Ring, sfortunatamente, pare però non essere riuscita a convincere pienamente tutti gli appassionati a causa di alcuni problemi legati all’ottimizzazione, che FromSoftware sta cercando di sistemare con diverse patch correttive.

Proprio a causa delle scarse condizioni in cui versava questa edizione del soulslike, il titolo è stato inondato da recensioni negative su Steam, venendo poi assalito proprio in queste ore anche sul noto aggregatore Metacritic.

A pochissimi giorni di distanza da un aggiornamento che risolveva un bug grave su PS5, ma reso disponibile anche su PC, da oggi gli amanti del gaming con mouse e tastiera potranno scaricare una nuovissima patch ufficiale ed esclusiva.

Come riportato da Windows Central, l’aggiornamento 1.02.3 è disponibile da questo momento per il download ed è stato annunciato direttamente dagli sviluppatori con una breve nota condivisa sul profilo Twitter ufficiale.

La nuova patch di Elden Ring serve a risolvere un problema che impediva ai controller di essere riconosciuti «sotto determinate circostanze»: significa che scaricando l’ultimo aggiornamento non dovrete più preoccuparvi dei dispositivi utilizzati per giocare.

Patch 1.02.3 is available now for PC:

Fixed a problem in which controllers connected to the PC were not recognized under certain circumstances

If equipment or other items do not appear properly, please verify the game files: https://t.co/eBE8HEnXSj

Thank you for your support.

— ELDEN RING (@ELDENRING) March 4, 2022