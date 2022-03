Elden Ring, ora c’è un’app con cui non potrete più perdervi

Elden Ring è ormai disponibile da un po’ e, come ogni titolo FromSoftware che si rispetti, sta intrattenendo i giocatori con il suo alto livello di sfida e con la sua complessità di fondo mai scontata e banale.

Dopo il lancio del gioco, che ha superato tutte le più rosee aspettative, alcuni utenti si sono trovati sopraffatti dalla quantità di punti di interesse, quest secondarie, NPC da scovare, boss da battere e luoghi da esplorare.

Il gioco, infatti, non si risparmia in quanto a vastità e cose da fare, premendo l’acceleratore sulla componente esplorativa e sul senso di meraviglia che questa instilla nel giocatore.

Elden Ring, per fare ciò, non indugia in aiuti e indicazioni varie, riducendo tutto davvero all’osso e mettendo alla prova anche il senso dell’orientamento degli appassionati.

Proprio per questo, già alcuni giocatori intraprendenti e decisamente creativi, avevano deciso di creare da sé dei veri e propri diari di viaggio, in cui appuntare a mano tutti i progressi svolti all’interno dell’avventura.

Adesso invece qualcuno si è spinto oltre, superando le suggestive creazioni a mano sopracitate e buttandosi in una realizzazione molto più al passo con i tempi.

Come riportato da VGC, c’è chi ha deciso di creare un’applicazione per smartphone, presente sullo store di iOS, che vi consente di tenere traccia di quest, NPC, posizione dei mercanti, e varie location scoperte e da scoprire.

L’app in questione si chiama Shattered Ring e vi permette di organizzare al meglio la vostra avventura, contrassegnando come completate tutte le quest già fatte, e come visitati tutti i luoghi in cui siete già stati.

Sicuramente adesso non avrete più problemi a localizzare la posizione degli NPC e a ricordarvi gli incarichi che questi vi assegnano.

Nonostante l’impegno profuso anche dai giocatori, sembra che comunque Elden Ring continui a mostrare il fianco a qualche criticità. In una versione, ad esempio, è stato riscontrato un problema particolare davvero fastidioso.