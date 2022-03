Elden Ring, ecco la citazione (letterale) al Trono di Spade che cercavamo

Come sapete, Elden Ring ha avuto dalla sua il coinvolgimento di George R.R. Martin, autore della famosissima saga di romanzi da cui è tratta la serie tv “Il Trono di Spade”.

Uno show che ha rivoluzionato la televisione con le sue sette stagioni, e di cui Martin sta ancora completando la versione originale.

Lo scrittore ha recentemente commentato con entusiasmo il lancio di Elden Ring dal suo blog, quello stesso portale che i lettori dei suoi romanzi scandagliano in cerca di ogni aggiornamento.

E pensare che non è stato l’unico nome che From Software aveva preso in considerazione all’epoca, perché un altro autore fantasy di grandissimo peso stava per scrivere Elden Ring.

Finora non sono emerse citazioni importanti, o pubbliche almeno, al Trono di Spade da parte di Elden Ring, ma grazie a Polygon ne abbiamo scoperta una davvero interessante.

Prima di continuare è bene informarvi che, parlando di oggetti ed aree del gioco, è probabile che sia uno spoiler se non avete ancora giocato l’opera di From Software.

Pertanto inseriamo un’altra riga per prepararvi, ed avvertirvi, del fatto che questa citazione al Trono di Spade è sicuramente uno spoiler se non avete completato Elden Ring.

Siete ancora qui? Bene.

Sappiate che Elden Ring ha citato il Trono di Spade in maniera molto particolare. Per chi non conosce la lore, vi basti sapere che l’omonimo trono del reggente di Westeros è composto dalle spade di tutti i nemici sconfitti dai regnanti precedenti (per farla molto breve).

Ecco come la saga di romanzi fantasy è stata citata. Letteralmente:

La Grafted Blade Greatsword viene ottenuta sconfiggendo Leonine Misbegotten, un boss secondario che si trova nella penisola di Morne Moangrave. A questo indirizzo trovate anche una guida per sconfiggere il boss, nel caso vi darà problemi.

È bello vedere come From Software abbia voluto citare l’opera più celebre di George R.R. Martin, che qualche tempo fa aveva definito “inevitabile” il suo coinvolgimento in Elden Ring.

Già alla fine di gennaio Martin aveva raccontato qualcosa del suo lavoro, dicendo ai giocatori di tutto il mondo quanto Elden Ring fosse cambiato nel tempo.