Elden Ring è cambiato così tanto che sarà “uno shock” per George R. R. Martin

Uno degli aspetti che ha affascinato di più i fan di Elden Ring fin dalla sua presentazione è sicuramente la narrazione dell’ultima produzione FromSoftware, grazie al contributo offerto dallo scrittore George R. R. Martin.

L’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco ha infatti collaborato con gli sviluppatori per sviluppare una lore credibile e che i fan potessero apprezzare, al fine di rendere Elden Ring un’esperienza epica.

L’offerta era troppo allettante per George R. R. Martin, nonostante non sia un tipo da videogiochi: secondo lui, molte produzioni videoludiche sono ormai diventate anche più grandiose dei film.

Parole che non hanno però convinto un altro scrittore fantasy, secondo il quale non sarebbe stato la persona più indicata proprio per il suo scarso interesse per i videogiochi.

Hidetaka Miyazaki e il suo team hanno però lavorato duramente per fornire una propria impronta alla mitologia costruita dallo scrittore George R.R. Martin, stravolgendola a tal punto che per lo scrittore dovrebbe essere addirittura «uno shock» rivedere i suoi personaggi.

Come svelato in un’intervista a Game Informer (via PC Gamer), i personaggi costruiti dall’autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco esistevano infatti prima degli eventi che vedremo all’interno di Elden Ring, ma il compito di FromSoftware era quello di trasformarli e plasmarli in mostruosità:

«Stava a noi interpretare tutto ciò e domandarci: “come hanno fatto a diventare dei mostri così inumani? E come hanno fatto i frammenti dell’Elden Ring ed il suo potere a cambiarli?”: il nostro compito era prendere questi eroi grandiosi per deformarli e trasformarli in qualcosa che non erano. Se avremo l’opportunità di mostrare il tutto a Martin e se riuscirà a vedere il gioco ed i suoi personaggi, credo che per lui potrebbe essere uno shock».

Quando George R. R. Martin ha scritto per FromSoftware la narrazione del gioco, l’autore aveva infatti pensato a personaggi drammatici fantasy più classici e umani: Miyazaki si augura che questa enorme diversità riesca però a divertirlo.

I fan delle opere di FromSoftware del resto sono già abituati a scoprire nei loro videogiochi mondi fantasy ormai andati in rovina, ma sembra che la decadenza di Elden Ring potrebbe essere talmente forte da essere addirittura sorprendente.

Il game director del resto aveva già ammesso che la storia si sarebbe concentrata maggiormente su elementi più umani: merito dell’ottimo lavoro svolto con Sekiro e, a questo punto, anche di George R.R. Martin.