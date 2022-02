Elden Ring, ecco come disattivare l’anti-cheat che causa problemi su PC

Elden Ring è finalmente attivato, e il 2022 videoludico si può togliere una delle spunte più importanti nella lista delle uscite.

Il nuovo progetto dei creatori di Dark Souls era accompagnato da aspettative altissime, perché From Software ha promesso di alzare l’asticella delle sue produzioni.

E l’ha fatto, perché Elden Ring è diventato immediatamente uno dei migliori giochi di sempre, raggiungendo capolavori assoluti come The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ma From Software continua ad essere sfortunata dal punto di vista tecnico, perché la versione PC del soulslike open world non è all’altezza delle performance delle versioni console.

I giocatori PC hanno riportato una serie di problemi con la loro versione del gioco, tra crash, rallentamenti improvvisi, ed incompatibilità ed errori di sorta.

In rete stanno arrivando le prime soluzioni, in attesa che From Software possa mettere mano al suo capolavoro e rendere la vita più semplice ai giocatori.

Tra queste c’è una guida dei colleghi di Windows Central, che suggeriscono di disattivare il software anti-cheat per aumentare prestazioni e stabilità di Elden Ring su PC.

Ve la riportiamo qui sotto:

Elden Ring: come disattivare l’anti-cheat su PC

Andare nella libreria Steam dove è stato installato Elden Ring

dove è stato installato Elden Ring Andare in steamapps > ELDEN RING > game

Rinominare start_protected_game.exe in qualcos’altro

in qualcos’altro Fare una copia di elden_ring.exe

Rinominare questa nuova copia in start_protecte_game.exe

Avviare il gioco tramite Steam come di consueto

In questo modo dovrebbe comparire l’avviso che si sta giocando in modalità offline, e il software anti-cheat non entrerà pertanto in funzione.

Ovviamente non potrete giocare online, ma in questo modo Elden Ring dovrebbe girare in maniera migliore, senza il pesante software a corredo.

Nella speranza che i prossimi aggiornamenti possano migliorare la situazione, come From Software ha dichiarato di recente.

Questo ha generato il solito review bombing su Steam, con gli utenti inferociti che si sono scagliati sulla pagina del gioco nello store digitale.

Altri si sono voluti concedere un piccolo lusso per rimediare, facendo diventare il nuovo soulslike un titolo PS1 con l’inevitabile demake.