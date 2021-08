Elden Ring doppiato anche in italiano? Scordatevelo (purtroppo)

Se dovessimo citare i nomi dei videogiochi più attesi in assoluto in questo momento storico, Elden Ring sarebbe comodamente nella lista – e anche in una posizione molto molto alta.

Il prossimo titolo di From Software è stato grande protagonista alla Summer Game Fest dello scorso mese di giugno, dove abbiamo potuto vederlo in azione in un primo video con tanti dettagli sulle sue atmosfere e il suo gameplay.

La mitologia e la lore del gioco, che sono state realizzate in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin (Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui la serie epocale Game of Thrones), promettono un mondo nel quale perdersi tra pericoli di ogni tipo, con un approccio più libero che mai.

Vi abbiamo parlato di questi dettagli nel nostro ricco articolo fiume in cui abbiamo riassunto tutto quello che sappiamo sul gioco, ma c’era qualcosa che ancora non era noto.

I fan dei soulslike ricorderanno che un altro gioco di straordinaria atmosfera firmato From, Bloodborne, aveva dalla sua anche il doppiaggio in italiano. Un dettaglio non presente invece nei vari Dark Souls, pubblicati sotto etichetta Bandai Namco, mentre le voci nella nostra lingua erano presenti in Sekiro: Shadows Die Twice – pubblicato sotto Activision.

Elden Ring sarà a sua volta pubblicato da Bandai Namco, quindi possiamo aspettarci o no il doppiaggio nella nostra lingua? A quanto pare no.

A svelare che Elden Ring non dovrebbe essere doppiato in italiano, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, è la pagina Steam ufficiale del gioco.

Nella sezione dove vengono indicate le diverse lingue del titolo, infatti, apprendiamo che le voci saranno solo in inglese. Tante opzioni, invece, per i testi e l’interfaccia, che saranno in italiano, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, polacco, portoghese, russo, cinese semplificato, tailandese e cinese tradizionale.

A quanto pare se, insomma, speravate di sentire il vostro Senzaluce proferire qualche parola nella nostra lingua, sembra che possiate già mettervi l’anima in pace per il nuovo soulslike (capita la battuta, vero?).

In compenso, sulle nostre pagine Silvio Mazzitelli ha riflettuto proprio sui simbolismi e la mitologia che sono stati svelati per ora per l’opera di Hidetaka Miyazaki, che presenta tra le altre cose degli interessanti richiami a Berserk.

Per il resto, mettetevi comodi: manca ancora un po’ al 21 gennaio identificato come il giorno del lancio del gioco su PC e console. Nel frattempo, però, potreste sempre leggere gli ultimi dettagli sul livello di difficoltà, che non vuole fare sconti a nessuno, e sulla componente narrativa del gioco, che gli autori hanno addirittura definito «un dramma epico».

La storia del gioco, ricordiamo, vi metterà nei panni del reietto Senzaluce, che vuole cercare di unire i sei frammenti dell’Anello ancestrale eponimo. Per riuscirci, creerete e specializzerete il vostro personaggio vagando per sei diverse macro-regioni, in cui dovrete vedervela con i discendenti della scomparsa regina, per diventare i lord dell’Interregno. Ad attendervi, però, troverete abiette creature, che non attendono altro che distruggervi.

Avrete la pazienza, la costanza e nel sangue i virtuosismi necessari a uscirne vivi o Elden Ring farà di voi un solo boccone?