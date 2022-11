Elden Ring DLC, spunta un indizio su qualcosa di unico per il PvP

Che Elden Ring riceverà prima o poi un DLC è una previsione abbastanza facile da fare, nonostante continuino a mancare delle conferme in questo senso.

Il soulslike di From Software, che potete trovare su Amazon, è stato in tutti questi mesi un titolo giocatissimo e amatissimo, con un hype che non è sceso granché dal lancio.

Tant’è che i giocatori stanno aspettando con impazienza l’arrivo di un contenuto aggiuntivo, visto che continuano ad emergere indizi.

Che siano veri o presunti, congiunzioni astrali o teorie al limite del complotto, i fan di Elden Ring vogliono continuare a credere che prima o poi arriverà un DLC.

E, indovinate, un po’, Insider Gaming riporta l’ennesimo indizio di un presunto DLC per Elden Ring.

Dopo l’update 1.07 sono stati aggiunti dei file che suggerirebbero l’arrivo di contenuti inediti all’interno dell’epopea di From Software. Precisamente un’arena in stile colosseo dedicata unicamente al PvP.

L’indizio è stato scovato da uno dei dataminer della community di Elden Ring su Twitter, che ha mostrato dettagli relativi ad un presunto DLC.

All’interno dei file di sistema nascosti compaiono nuovi elementi cosmetici per capelli, sei nuove armi, una nuova mappa in stile arena chiamata Colosseo, fino a 30 nuovi boss, 16 voci dedicate a npc e boss con l’etichetta “Qualcuno ancora Invisibile”.

Ovviamente questo non significa che la lista in questione rappresenti esattamente i contenuti del DLC, ma è il potenziale che può avere come contenuto aggiuntivo.

L’arena PvP è probabilmente l’elemento più interessante, visto che al momento i giocatori più belligeranti possono scontrarsi unicamente tra di loro solo tramite invito.

In attesa di eventuali contenuti aggiuntivi o meno, Elden Ring sta continuando ad avere dei nuovi eroi nella scia del leggendario LetMeSoloHer.

Giocatori davvero incredibili che si prodigano in imprese memorabili, come chi sta cercando di finire Elden Ring con una no hit run.