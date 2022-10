Elden Ring, LetMeSoloThem è l’eroe che l’Interregno merita, dopo LetMeSoloHer

LetMeSoloHer è divenuto col tempo un vero e proprio mito indiscusso, che rimarrà per impresso nella mente dei giocatori di Elden Ring.

Il soulslike di FromSoftware (che potete recuperare su Amazon a un prezzo davvero basso) ha infatti visto mesi fa l’ingresso in scena di un eroe della community davvero unico nel suo genere.

No, non parliamo di un cavaliere in armatura splendente, visto che LetMeSoloHer è un guerriero quasi completamente nudo e con un vaso in testa al posto dell’elmo. Il suo scopo era facile: aiutare i giocatori a sconfiggere Malenia, uno dei boss più difficili del souls in questione.

Ora, dopo che la leggenda ha detto addio all’Interregno, a quanto pare i fan non si sono fermati: è infatti ora di un nuovo eroe chiamato LetMeSoloThem.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore di Elden Ring si è ispirato a una delle leggende della comunità al fine di aiutare migliaia di persone a portare a termine il gioco.

LetMeSoloThem sta festeggiando un risultato straordinario, affermando di aver aiutato migliaia di utenti a sconfiggere il boss finale del gioco.

Il fan ha condiviso un post su Reddit in cui si diceva «onorato delle 4000-5000 persone che mi hanno evocato per la loro battaglia finale in Elden Ring».

Essendo lo scontro con Radagon ed Elden Beast una delle battaglie più impegnative del gioco, non sorprende che la maggior parte dei tentativi di LetMeSoloThem non sia andata a buon fine.

Dei 4.000-5.000 giocatori che l’hanno evocato, LetMeSoloThem afferma che solo circa 2.000 hanno avuto successo. Questo non è necessariamente un insulto alle capacità del giocatore, ma una prova di come anche con un’evocazione il gioco sia assolutamente impegnativo.

Sebbene i risultati di LetMeSoloThem siano incredibili, sono ancora all’ombra del suo predecessore. LetMeSoloHer ha confermato a luglio di aver sconfitto Malenia 2.000 volte, almeno.

Ricordiamo anche che qualcuno ha deciso di rendere il personaggio di LetMeSoloHer eterno, grazie ad una mod che vi permette di evocarlo sempre.