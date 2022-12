Elden Ring Dark Moon è un regalo ai fan di Bloodborne

Elden Ring, uno migliori soulslike targati FromSoftware attualmente in circolazione, è da tempo bersaglio dei modder, tanto che l’aggiunta di queste ore farà felici i fan di Bloodborne.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition a buon prezzo su Amazon) ha infatti visto nel tempo i giocatori sbizzarrirsi con le aggiunte più disparate.

Lo scorso ottobre ad esempio la mod Elden Ring Shattered ha reso il gioco molto più veloce, inserendo armi e meccaniche di Bloodborne.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Elden Ring Dark Moon è un pacchetto pensato per i fan del soulslike gotico di From.

Il bravissimo Dylan Alexander ha pubblicato infatti Elden Ring Dark Moon, un modpack basato proprio sulla precedente mod Elden Ring Shattered di ‘water_bear’.

Secondo la sua descrizione, questo modpack mira a “completare la revisione del gameplay di Shattered aggiungendo alcune cose direttamene da me e da altri creatori”.

Potete scaricare Elden Ring Dark Moon da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita: la mod contiene molte nuove funzionalità illustrate anche nel video sottostante.

Ovviamente, ribadiamo che si tratta di un pacchetto realizzato dai fan e realizzato quindi in veste totalmente non ufficiale, slegata da FromSoftware sotto ogni punto di vista.

In ogni caso, suggeriamo a ogni appassionato del soulslike open world – inclusi ovviamente anche tutti quelli che ancora venerano il classico che risponde al nome di Bloodborne – di scaricarlo subito senza remore.

