Let Me Solo Her entra nella storia: lo staff di Elden Ring lo omaggia con una spada (vera)

Chiunque abbia seguito anche solo per un istante le imprese di Elden Ring non può non aver mai sentito nominare almeno per una volta Let Me Solo Her, un fan entrato a tutti gli effetti nella storia del soulslike open world.

Dopo aver faticato come tanti altri giocatori di fronte a Malenia, il giocatore aveva infatti stabilito di specializzarsi nelle sue uccisioni, assumendo il suo ormai celebre soprannome per poter dare una mano a tutti i fan di Elden Ring in difficoltà, sconfiggendola da solo e diventando un’autentica leggenda (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon).

Un’impresa in cui si è specializzato al punto da essere riuscito a battere Malenia ben 1000 volte, comunicando solo di recente che non solo non ha ancora detto addio al gioco, ma di essere arrivato perfino all’uccisione numero 2000.

In ogni caso, le 1000 uccisioni del boss non sono passate inosservate a Bandai Namco e agli sviluppatori di Elden Ring, che hanno deciso di omaggiare Let Me Solo Her con un regalo molto speciale: una vera e propria spada celebrativa.

È stato proprio il leggendario giocatore a renderlo noto sui social network, pubblicando il prezioso kit ricevuto in omaggio dal publisher che include diversi bonus che renderanno certamente invidiosi tantissimi fan di Elden Ring (via GamesRadar+).

Come potete osservare voi stessi nei seguenti tweet, oltre alla bellissima spada celebrativa il publisher ha incluso anche una targa che rappresenta il leggendario Senzaluce semi-nudo e altri interessanti gadget, come una riproduzione della mappa dell’Interregno e una raffigurazione di Malenia.

went on to enjoy the game, because this community is one of the most passionate and dedicated people I've ever seen in a game, and I'm proud to be a part of it. Many people shaped me to who I am today, including Vaati, Fighter .Pl, IronPineapple, ChasetheBro, Zullie, (2/3) pic.twitter.com/87kHboHFIr — KleinTsuboi (@TsuboiKlein) July 6, 2022

Un riconoscimento sicuramente ampiamente meritato da Let Me Solo Her, ormai diventato a tutti gli effetti una leggenda di Elden Ring: adesso non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le sue prossime imprese o se, magari, arriverà un nuovo Senzaluce che tenterà di entrare nella storia.

Del resto, le sue sfide si sono rivelate talmente memorabili che qualcuno ha tentato addirittura di imitarlo in altri soulslike, anche se con molta probabilità non riuscirà ad ottenere gli stessi risultati.