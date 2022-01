Elden Ring avrà una bella grafica? Per Miyazaki “non è una priorità”

Nonostante il rinvio e le lunghe attese, manca sempre meno all’uscita di Elden Ring, il nuovo soulslike di From Software.

I creatori di Sekiro sono chiamati ancora una volta a tentare di soddisfare l’esigente fanbase, che negli anni ha saputo godere del lavoro della software house nipponica.

Dark Souls è stato addirittura eletto come miglior gioco di sempre da qualcuno, e lo stesso Hidetaka Miyazaki era intervenuto per un commento al riguardo.

Mentre Elden Ring è stato giudicato come “il gioco perfetto” sempre da Miyazaki, una dichiarazione a dir poco altisonante sull’atteso soulslike.

Elden Ring è il primo titolo a fare il suo esordio nell’ormai attuale generazione di console, e si metterà alla prova dal punto di vista tecnico anche su PlayStation 5 ed Xbox Series X.

Se il gameplay dei soulslike è sempre stato un elemento di garanzia nella produzione di From Software, stavolta i giocatori potranno godere anche di una bella grafica?

La risposta è arrivata da Hidetaka Miyazaki in persona che, in occasione di una intervista fiuma rilasciata ai microfoni di EDGE, ha parlato di moltissimi dettagli di Elden Ring.

Interrogato sul confronto con il remake di Demon’s Souls, la cui resa grafica ha influenzato e messo pressione al team di sviluppo, Miyazaki ha spiegato il rapporto tra From Software e l’aspetto meramente tecnico dei suoi titoli:

«La fedelità grafica non è qualcosa che inseriamo nelle nostre priorità più alte. Quello che chiediamo all’aspetto grafico dipende dal sistema e dai requisiti del gioco in sé, ed ha una priorità inferiore rispetto ad altri elementi dello sviluppo.»

Una conferma per tutti i fan di From Software, che sanno di dover puntare soprattutto sul gameplay e, nonostante Elden Ring sia stato definito “il miglior gioco di sempre” proprio da Miyazaki, ci vorrà un altro progetto per vedere uno sviluppo reale dal punto di vista grafico.

Elden Ring però sarà brutale, e almeno su quello gli standard di From Software sembrano essere stati rispettati.