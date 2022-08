Arriva un nuovo calcistico: sarà su Game Pass e sarà… un gioco di ruolo

Quando ero bambina, ma già abbastanza adulta da capire qualcosa di quello che giocavo, uno dei titoli di calcio che mi sembravano più unici ed epici era Libero Grande – dove si potevano vestire i panni di un solo giocatore per volta. Certo, lo scettro della stravaganza potrebbe essergli presto strappato, considerando l’annuncio di Soccer Story.

Svelato poco fa da No More Robots, questo gioco decisamente particolare somiglia a un classico della saga Pokémon, e in un certo senso non solo nel colpo d’occhio: sarà infatti strutturato come un gioco di ruolo con una struttura open world. La peculiarità? Al centro di tutto ci sarà il calcio.

Come svelato dall’autore Mike Rose, infatti, nel gioco «risolvi problemi, gioca sport come càpitano e salva il mondo, tutto prendendo a calci il tuo pallone magico!». Nel primo video, che vedete in apertura, in effetti i protagonisti sembrano pronti a risolvere qualsiasi tipo di problema prendendo a calci il loro pallone.

⚽NEW GAME ANNOUNCEMENT⚽ Introducing Soccer Story, an open-world RPG coming to Game Pass, PC, Switch and PlayStation this year! Solve problems, play random sports and save the world, all with the kick of your magic football!https://t.co/07XggYk7jX RTs super appreciated!! pic.twitter.com/diPnrLx8WK — Mike Rose (@RaveofRavendale) August 11, 2022

Gli autori promettono una particolare cura per la fisica della palla e ci anticipano anche qualche dettaglio sulla trama:

«È passato un anno da quando la Calamità ha strappato via le fondamenta del calcio come lo conoscevamo e, da allora, Soccer Inc. si è assicurata che nessuno potesse anche solo guardare un pallone, figuriamoci calciarlo. Il calcio sarà stato anche bandito da tutto il mondo ma… ora c’è speranza! Un pallone magico ti ha scelto, Salvatore del Calcio!».

La premessa narrativa, stramba tanto quanto l’idea dietro il gioco, ci fa venire voglia di tenerlo d’occhio.

Sappiamo che uscirà nel corso del 2022 e che debutterà su Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Amazon), anche se non sappiamo di preciso quando. Arriverà anche su PC (qui la pagina Steam), PlayStation, Nintendo Switch e Google Stadia.

Se volete calciare questo pallone bidimensionale, insomma, le piattaforme tra cui scegliere per salvare il calcio non mancheranno di certo.