eFootball 2022, l’update 1.1.2 vi regala un bonus gratis: ecco cosa cambia

Konami ha annunciato di aver ufficialmente rilasciato l’aggiornamento 1.1.2 per eFootball 2022, con l’obiettivo di sistemare alcuni dei bug più celebri per la simulazione calcistica free-to-play.

Il rivale di FIFA 22 (che potete trovare anche su Xbox Game Pass, l’abbonamento in sconto su Amazon), dopo aver avuto un lancio decisamente burrascoso e non all’altezza delle aspettative, sta ormai riuscendo a riconquistare la fiducia dei fan grazie ai suoi corposi aggiornamenti e a una vera e propria rinascita tramite la versione 1.0.

In attesa di scoprire quali saranno le novità per la prossima stagione, da questo momento potete dunque scaricare una nuova patch che, pur non introducendo alcun nuovo elemento di gioco, servirà a migliorare le prestazioni di gioco.

Konami ha inoltre sottolineato sui social di voler ringraziare i fan per il loro supporto, offrendo loro un gradito bonus gratis per celebrare una nuova importante partnership: basterà infatti effettuare il login per ottenere il Legendary: FC Bayern München Chance Deal.

Di seguito vi riporteremo invece tutte le novità implementate con l’aggiornamento 1.1.2, grazie al changelog ufficiale pubblicato dalla stessa Konami sul proprio sito ufficiale:

Modifiche generali applicate per mitigare o eliminare del tutto i seguenti bug

Le configurazioni Attivato/Disattivato sono invertite nella configurazione mostrata in [eFootball™ World] > [Schema di gioco] > [Menu squadra] > [Funzionalità assistite] > [Fuorigioco].

Andando in [Menu squadra] > [Ruoli in partita] > [Impostazioni auto], il giocatore con l’attributo più alto potrebbe non essere selezionato come Tiratore punizione corta.

Giocatori con una Valutazione live di “A” o “B” e una Forma “Normale” potrebbero raramente presentare un valore “Scarsa” (freccia in basso a destra) alla voce Condizione durante la partita.

Durante le partite, Competenza Stile di gioco e Affinità di allenamento di alcuni allenatori vengono aggiornate e sovrascritte.

Su alcuni dispositivi, l’applicazione potrebbe crashare dopo aver raggiunto la schermata in cui più carte giocatore vengono mostrate.

Informazioni errate relative ai giocatori ingaggiabili vengono mostrate in [Negozio punti eFootball™] > [Punti eFootball™] > [Giocatori].

In Obiettivi premium, i livelli di Competenza Stile di gioco dei “Giocatori disponibili” non vengono mostrati.

I telecronisti potrebbero riferirsi ai giocatori Leggendari ancora in attività come se si fossero già ritirati.

Migliorie generali

Posizionamento dei pulsanti per le impostazioni relative al Tipo di controlli “Classico” modificato.

Posizionamento dei pulsanti direzionali per le impostazioni relative al Tipo di pulsanti direzionali “Fisso” modificato.

Risolto un problema che influiva sulla stabilità del software.

Inoltre, Konami ha già svelato che il prossimo aggiornamento di eFootball 2022 introdurrà la modalità «Friend Match», che consentirà ai giocatori di utilizzare il proprio Dream Team contro i loro amici su tutte le versioni del titolo.

Also, we are planning to add the long-awaited "Friend Match" mode in the next update. This game mode will allow you to play with your friends on mobile using your Dream Team. — eFootball (@play_eFootball) June 30, 2022

Al momento non è stata comunicata una data di lancio per la prossima patch, ma gli sviluppatori hanno invitato i fan a tenere d’occhio i loro canali di comunicazione social per tutte le ultime novità: naturalmente vi terremo aggiornati anche noi sulle nostre pagine, qualora emergessero ulteriori dettagli.

Nel frattempo, lo staff di eFootball continua a lavorare sul futuro e le novità presenti nella prossima stagione, che includeranno anche la licenza di una nuova squadra neopromossa in Serie A, «rubata» a FIFA 23.

Tuttavia, è previsto anche un grande addio che non farà felici molti fan italiani: Konami ha infatti detto ufficialmente addio alla Juventus.