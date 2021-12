Ecco il primo pad PS5 third-party (e il prezzo è notevole)

DualSense ha accompagnato il lancio di PS5, rappresentando del resto un elemento fondamentale per un’esperienza next-gen davvero significativa. A quanto pare, presto il pad ufficiale Sony sarà accompagnato da un primo controller delle terze parti.

Del resto, DualSense è diventato col passare dei mesi il vero baluardo della nuova generazione PlayStation, grazie anche e soprattutto al feedback aptico.

La periferica si è anche da poco rifatta il trucco grazie a due nuove colorazioni arrivate il 18 giugno scorso, davvero molto belle da vedere e da toccare.

Senza contare che di recente è stato annunciato anche il primo volante non ufficiale Sony davvero incredibile (ma dal prezzo assolutamente da capogiro).

Come riportato anche da IGN US, finalmente è stato annunciato il primo controller PS5 third-party: Scuf ha presentato i suoi nuovi controller Reflex, Reflex Pro e Reflex FPS progettati appositamente per PS5.

In superficie, lo Scuf Reflex sembra quasi identico al tradizionale DualSense, ma con alcuni piccoli miglioramenti da segnalare.

La cosa più interessante che la linea Reflex aggiunge è un set rimovibile di paddle di controllo posteriori: questi funzionano in modo simile a quelli della Xbox Elite Series 2, ma è possibile riprogrammarli o disabilitarli al volo tramite un piccolo pulsante di gomma posto sul retro del controller.

Reflex e Reflex Pro hanno ancora i grilletti adattivi di Sony, ma Reflex FPS li sostituisce con grilletti istantanei che si attivano con un tocco simile a un pulsante del mouse.

Il rivestimento del faceplate attorno agli stick è inoltre rimovibile, nel caso in cui si desideri scambiare i colori a piacimento. Parlando di colori, la linea Reflex sarà disponibile in bianco, grigio, nero, arancione, blu e rosso.

Tuttavia, solo la versione nera sarà disponibile al lancio con altre colorazioni che saranno rilasciate nelle prossime settimane.

La linea Scuf Reflex è disponibile da ora, con il controller di base offerto a 199 dollari. Lo Scuf Reflex Pro e il Reflex FPS sono venduti al dettaglio rispettivamente per 229 e 259 dollari.

Ricordiamo anche che nel mese di novembre 2020 circa 2000 utenti hanno espresso il loro voto, con un 80% sicuro che il controller DualSense sia il migliore di sempre.

Ma non solo: tempo fa alcuni giocatori avevano già tentato di colmare la lacuna di un tasto posteriore in modo altrettanto efficace, per quanto fatto in casa.

Infine, proprio oggi Sony ha mostrato un prototipo della sua realtà virtuale del futuro, un avveniristico visore con risoluzione in 8K.