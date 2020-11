Cosa ne pensano i giocatori di DualSense? Il responso finale

DualSense è il nuovo joypad di PlayStation 5, uscito pochi giorni prima del lancio della console, quest’ultima disponibile invece a partire dallo scorso 19 novembre in Europa.

Noi di SpazioGames abbiamo avuto modo di sviscerare a dovere il controller, rimanendone sorpresi e stupiti come molti di voi. All’inizio di questa settimana, la redazione di PushSquare ha pubblicato un sondaggio chiedendo ai suoi lettori cosa ne pensano del controller DualSense.

Un'immagine di DualSense.

Circa 2000 utenti hanno espresso il loro voto, con un 80% convinto che il pad PS5 sia il migliore di sempre per quanto riguarda le varie generazioni PlayStation.

DualSense è il miglior controller di Sony in assoluto?

Sì, DualSense è il re – 80%

Non ho un DualSense – 12%

Non ne sono ancora sicuro – 6%

No, non è il miglior controller per PlayStation – 2%

Qual è il tuo controller PlayStation ufficiale preferito?

DualSense (PS5) – 81%

DualShock 4 (PS4) – 13%

DualShock 3 (PS3) – 2%

DualShock 2 (PS2) – 2%

DualShock (PS1) – 1%

Controller PlayStation originale (PS1) – Meno dell’1%

Doppio controller analogico (PS1) – Meno dell’1%

Sixaxis (PS3) – 0%

Insomma, un vero e proprio trionfo, che permette a DualSense di entrare nell’olimpo dei pad più apprezzati di sempre in un tempo record.

Leggi anche: il microfono del DualSense registra la vostra voce quando sbloccate trofei su PS5

DualSense è incluso nel box PS5 a partire dal 19 novembre di quest’anno. PS5 è invece offerta in due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray, accompagna da una seconda Only Digital priva dello stesso lettore.

Se volete saperne di più sul pad e sulla nuova console Sony, su SpazioGames trovate una ricca pagina unica di riepilogo sui contenuti a tema PlayStation 5, per aiutare i nostri lettori a trovare tutto il necessario sulla nuova generazione targata Sony!